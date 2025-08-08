Problémás a MOHU és a Sziget Fesztivál együttműködése

A Sziget Fesztivál tavaly óta dolgozik együtt a MOHU-val annak érdekében, hogy még zöldebbé váljon a rendezvény, ami részben eredményes is volt, viszont a mobilvisszaváltó kocsival gondok akadtak. Idén a vezetőség úgy döntött, maga váltja vissza palackokat, viszont ennek kapcsán is adódtak nehézségek.

A tavalyi tapasztalatok után a Sziget Fesztivál másképp igyekszik megoldani az üdítős és italos palackok visszaváltásának kérdéskörét, amihez önkéntesek segítségét kéri.

Dominus Ákos, a Sziget fenntarthatóságért felelős menedzsere szerint a tavalyi tapasztalatok rosszak voltak, és hiába ajánlotta fel a MOHU, hogy ingyenesen megoldják a fesztivál palackproblémáját, a Sziget nem használta ki a felajánlást.

Így működik a szelektívgyűjtés a Szigeten 2025-ben

Jelenleg szelektív kukákkal gyűjtik a palackokat a fesztiválon, ami hatékonyan is működik. A fesztivál területén idén nincsen palackvisszaváltó-gép, amibe a jelenlevők maguk tudnák bedobálni a visszaváltós üvegeket.

Ennek több oka is van:

a jelenlegi felállásban a cég nem tudja visszagyűjteni a palackokat helyben,

valamint külföldi bankkártyát nem tud elfogadni az automata, így hiába töltenék le az appot a fesztiválozók, a betétdíj árát nem kapnák vissza.

A Sziget így fizet a MOHU-nak, hiszen a szabályozás szerint a gyártónak és a forgalmazónak ki kell fizetnie a palackonként 50 forintos betétdíjat a cég felé. A fesztivál pedig idén maga téríti meg az 50 forintos betétdíjakat, így minden megvásárolt palack után ő fizet.

A megoldásnak szánt mobil visszaváltó kocsi a MOHU üzemeltetésében a fesztivál területén kívül állomásozik, és ide kerülnek a bent, szelektíven gyűjtött palackok. A gond az, hogy, akárcsak az üzletekben működő automaták, ez a rendszer sem képes kezelni az összegyűrt, sérült vagy folyadékot tartalmazó palackokat. Márpedig a látogatóktól aligha várható el, hogy minden kukát tökéletes állapotú, kiürített palackokkal töltsenek meg. Ennek következtében a Sziget egy látszólag megoldhatatlan helyzettel szembesült: a begyűjtött palackok jelentős részét a visszaváltó egyszerűen elutasította.

Alig tudtunk visszaváltani ebben a rendszerben. Sok palackban benne marad folyadék, ez volt a legnagyobb probléma. Illetve ha a zsákban benne volt bármi más, az is gondot jelentett – mondta Dominus Ákos.

Így a 80 százalékos gyűjtési arány nem azt jelenti, hogy 80 százalékát vissza is tudják váltani a palackoknak. A megemelkedett költség miatt pedig csak a Coca-Colától kaptak támogatást.

Idén önkéntesek szelektálnak a Szigeten

Idén a visszaváltási gondot úgy próbálták megoldani, hogy a visszaváltó kocsi mellett önkéntesek válogatják szét a nejlonzsákok tartalmát. Erre egy jogszabályváltozás adott lehetőséget, mivel korábban ezt a feladatot egy külsős cég látta el, amely piaci áron felvásárolta a fesztiváltól a vegyes hulladékot. Most azonban megszűnt ez a piaci modell, így a Sziget rákényszerült a helyszíni szelektálásra.

2025-ben ez szerintem elfogadhatatlan. Ez tipikusan olyan munka, amit ipari csarnokban, gépek végeznek. Mi viszont kénytelenek vagyunk így csinálni, mert a MOHU olyan árat szabott, hogy minden nem szelektált hulladék elszállítása nagyon sokba kerül. Idáig nem volt nekik se, nekünk se tapasztalatunk ebben, mert teljesen új volt a rendszer. Ki kellett próbálni. Tavaly még ingyen vitte el a MOHU a be nem fogadott palackokat, de most már ők is pénzt kérnek érte – mondta el Dominius.

Terhes a 2025-ös év a hulladékgazdálkodás szempontjából

A Sziget idei hulladékgazdálkodási költsége négyszeresére ugrott, főként a kommunális hulladék elszállításának drágulása miatt.

Bár a magas kommunális díjak ösztönözhetnék a szelektív gyűjtést, mára a szelektív hulladék elszállítása is jelentősen drágult, sőt, bizonyos anyagoknál még többe kerül, mint a kommunális. Ez a rendszer nem motiválja a partnereket a szelektálásra.

A MOHU operatív igazgatója, Runtág Tivadar elmondta: felajánlották a Szigetnek, hogy ingyen biztosítják a palackvisszaváltást, ahogy más fesztiválokon is, de ezt a rendezvény nem fogadta el. A Sziget mérete és nemzetközi közönsége miatt más megoldást választottak, közösen kialakítva a jelenlegi rendszert. A MOHU rugalmas szállítási menetrenddel segíti a fesztivált, és elismeri, hogy a Sziget sok fenntarthatósági vállalást teljesít.

