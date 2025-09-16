Kevesebb szaloncukor kerül a dobozokba idén – Így változnak a legnagyobb márkák termékei

A karácsonyi szezonban több népszerű szaloncukormárka is csökkentett kiszerelésben kerül a boltok polcaira.

Az idei ünnepi szezonban a vásárlók több ismert szaloncukormárkánál is kisebb csomagokkal találkozhatnak a boltok polcain. Ennek hátterében több gazdasági tényező áll: a kakaó világpiaci ára a gyenge nyugat-afrikai termés miatt soha nem látott magasságokba emelkedett, miközben a cukor is jelentősen drágult. Magyarországon mindehhez további terhek is társulnak, amelyek erősen sújtják a gyártókat.

Az elmúlt hónapokban több hazai szaloncukorgyártó és forgalmazó is jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé, hogy a 2025-ös karácsonyi időszakban a megszokottnál kisebb kiszereléssel kerülnek piacra termékeik.

A változások márka szerint eltérőek: a Bonbonetti szaloncukrok súlya egységesen 300 grammról 280 grammra csökkent, ami 6,7 százalékos mérséklést jelent, és minden ét- és tejcsokoládés változatot érint, legyen szó zselés fondant- vagy krémes ízről.

Milka: A Milka termékeinek esetében ennél jóval nagyobb a visszaesés, hiszen a legtöbb íznél 310 grammról 255 grammra zsugorodott a csomag, ami 17,7 százalékos csökkenést takar.

Az Oreós és a Sport szaloncukor 300 grammról 245 grammra esett vissza, ami 18,3 százalékos mínuszt jelent, míg a marcipános változat 300 grammról 255 grammra csökkent, azaz 15 százalékkal lett kisebb.

A Tibi szaloncukroknál szintén egységes a mérséklés: minden íz és válogatás 330 grammról 280 grammra változott, ami 15,2 százalékos apadást eredményezett.

A Vadász szaloncukrok sem maradtak ki a sorból, ott a 350 grammos kiszerelések 300 grammosra estek vissza, így 14,3 százalékos csökkenés következett be.

A méretcsökkenések mögött elsősorban a kakaó drágulása áll

Ennek elsőszámú oka a nyugat-afrikai gyenge kakaótermés, de a cukor és más alapanyagok árának emelkedése is jelentős hatással van a gyártókra. Emellett a csomagolóanyagok költsége is meredeken nőtt, a gyenge forint pedig tovább növeli az importból származó alapanyagok beszerzési árát. Minderre rátevődnek az iparág által régóta kifogásolt hazai terhek, mint az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, nagy volumenben értékesített, de alacsony haszonkulcsú termékeket.

