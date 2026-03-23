Szakértő figyelmeztet, miért nem szabad kitépni az ősz hajszálakat

Az első ősz hajszálak megjelenése sokaknál kellemetlen pillanat. Amint feltűnik egy-egy ezüstös szál a tükörben, sokan azonnal a legegyszerűbb megoldáshoz nyúlnának, és inkább kitépnék azt. A szakértők szerint azonban ez rossz döntés lehet. Bár az elterjedt hiedelem, miszerint egy ősz hajszál helyett kettő nő vissza, nem igaz, a hajszál gyökerestől való eltávolítása így sem veszélytelen.
Tévhit, hogy több ősz haj nő vissza
D. Tobin bőrgyógyász szerint nincs valós alapja annak a közkedvelt elképzelésnek, hogy egyetlen kitépett ősz hajszál helyén több új jelenik meg. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hajtüsző egyetlen hajszál növesztésére képes, ezért biológiailag kizárt, hogy a kitépés miatt ugyanabból a tüszőből egyszerre kettő vagy több hajszál nőjön vissza.
Ez a tévhit ennek ellenére máig tartja magát, valószínűleg azért, mert az őszülés folyamata idővel egyre látványosabbá válik. Így könnyen kialakulhat az az érzés, hogy a kitépett hajszálak megszaporodnak, valójában azonban az újabb ősz szálak megjelenése a természetes öregedési folyamat része.
A hajhagyma is sérülhet
A bőrgyógyász szerint a valódi veszély nem az, hogy több ősz haj nő vissza, hanem az, hogy a hajszál kitépése közben a hajtüsző is sérülhet. A hajszál gyökerestől történő eltávolítása megterhelheti a tüsző szerkezetét, különösen akkor, ha valaki ezt rendszeresen ismétli.
A szakember szerint erre utalhat az is, ha a hajszál kihúzása után apró vérzés látható a fejbőrön. Ilyenkor nemcsak maga a hajszál távozik, hanem a környező szövetek is sérülhetnek. Ha ez többször előfordul, a hajhagyma regenerációs képessége is romolhat.
Akár végleg eltűnhet a haj az adott helyről
D. Tobin arra is figyelmeztetett, hogy súlyosabb esetben a sérült hajtüsző már nem lesz képes új hajszálat növeszteni. Ez azt jelenti, hogy a gyors, pillanatnyi megoldásként választott kitépés hosszabb távon ritkuló hajhoz vezethet. Vagyis egy zavaró ősz hajszál eltávolítása akár maradandó következményekkel is járhat.
Éppen ezért a szakértő nem ajánlja ezt a módszert azoknak sem, akiket különösen zavarnak az első ősz szálak.
Sokkal kíméletesebb megoldás lehet, ha az érintett hajszálat inkább levágják, nem pedig tövestől eltávolítják.