Sokan ma is úgy gondolják, hogy ha kitépnek egy ősz hajszálat, kettő nő vissza helyette. D. Tobin bőrgyógyász szerint ez tévhit, a hajszálak kitépése viszont valóban árthat a hajhagymának.

Az első ősz hajszálak megjelenése sokaknál kellemetlen pillanat. Amint feltűnik egy-egy ezüstös szál a tükörben, sokan azonnal a legegyszerűbb megoldáshoz nyúlnának, és inkább kitépnék azt. A szakértők szerint azonban ez rossz döntés lehet. Bár az elterjedt hiedelem, miszerint egy ősz hajszál helyett kettő nő vissza, nem igaz, a hajszál gyökerestől való eltávolítása így sem veszélytelen.

Szakértő figyelmeztet, miért nem szabad kitépni az ősz hajszálakat

Tévhit, hogy több ősz haj nő vissza

D. Tobin bőrgyógyász szerint nincs valós alapja annak a közkedvelt elképzelésnek, hogy egyetlen kitépett ősz hajszál helyén több új jelenik meg. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hajtüsző egyetlen hajszál növesztésére képes, ezért biológiailag kizárt, hogy a kitépés miatt ugyanabból a tüszőből egyszerre kettő vagy több hajszál nőjön vissza.

Ez a tévhit ennek ellenére máig tartja magát, valószínűleg azért, mert az őszülés folyamata idővel egyre látványosabbá válik. Így könnyen kialakulhat az az érzés, hogy a kitépett hajszálak megszaporodnak, valójában azonban az újabb ősz szálak megjelenése a természetes öregedési folyamat része.

A hajhagyma is sérülhet

A bőrgyógyász szerint a valódi veszély nem az, hogy több ősz haj nő vissza, hanem az, hogy a hajszál kitépése közben a hajtüsző is sérülhet. A hajszál gyökerestől történő eltávolítása megterhelheti a tüsző szerkezetét, különösen akkor, ha valaki ezt rendszeresen ismétli.

A szakember szerint erre utalhat az is, ha a hajszál kihúzása után apró vérzés látható a fejbőrön. Ilyenkor nemcsak maga a hajszál távozik, hanem a környező szövetek is sérülhetnek. Ha ez többször előfordul, a hajhagyma regenerációs képessége is romolhat.

Akár végleg eltűnhet a haj az adott helyről

D. Tobin arra is figyelmeztetett, hogy súlyosabb esetben a sérült hajtüsző már nem lesz képes új hajszálat növeszteni. Ez azt jelenti, hogy a gyors, pillanatnyi megoldásként választott kitépés hosszabb távon ritkuló hajhoz vezethet. Vagyis egy zavaró ősz hajszál eltávolítása akár maradandó következményekkel is járhat.

Éppen ezért a szakértő nem ajánlja ezt a módszert azoknak sem, akiket különösen zavarnak az első ősz szálak.

Sokkal kíméletesebb megoldás lehet, ha az érintett hajszálat inkább levágják, nem pedig tövestől eltávolítják.

Forrásunk volt.