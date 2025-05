Ragadj súlyzót! 7 ok, miért egészséges a nők számára a súlyzós edzés

Az elmúlt pár évben a nők körében is egyre népszerűbbé vált a súlyzós edzés, azonban még így is sokan tartanak tőle. Pedig a súlyok emelgetése nemcsak esztétikai célt szolgál, hanem az egészséges és hosszú élet záloga is lehet.