A dietetikusok 4 kedvenc sajtja: nemcsak finomak, a szívnek is jót tesznek

A sajt sokáig szerepelt a „bűnös élvezetek” listáján: sós, zsíros, és állítólag nem illik bele egy tudatos étrendbe. De ideje újragondolni! Egyre több kutatás mutat rá, hogy bizonyos sajtok nemhogy nem ártanak, hanem kifejezetten támogathatják a szív- és érrendszer egészségét. A kulcs a mérték és a megfelelő választás!
1. Svájci típusú sajt – például emmentáli
Ha nátrium (azaz só) miatt aggódsz, egy jó választás lehet a svájci típusú sajt.
A dietetikusok szerint az emmentáli például 28 g-onként (!) mindössze 54 mg nátriumtartalommal bír, ami alacsonynak számít.
Ráadásul kalciumban sem szegény: nagyjából 252 mg kalcium egy adagban, ami pedig támogatja az érrendszert, és hozzájárulhat a normális vérnyomás fenntartásához.
2. Friss mozzarella
A friss mozzarella is remek választás lehet.
Egy adagban például kb. 85 mg nátrium található – ez jóval alacsonyabb, mint sok más sajtban.
Emellett fehérjében és kalciumban is gazdag!
3. Kecskesajt
Ha egy kicsit karakteresebb ízvilágra vágysz, és könnyebben emészthető alternatívát keresel, akkor a kecskesajt jó opció lehet. Egyes fajták 28 grammonként kb. 118 mg nátriumt tartalmaznak, és kb. 85 mg kalciumot, ami kifejezetten kedvező arány.
4. Ricotta
A krémes állagú ricotta sem maradhat ki!
Fél csészényi adagban (~120 g) kb. 289 mg kalcium található, míg a nátriumtartalma ugyanakkora adagban kb. 135 mg.
Így különösen ideális lehet, ha valami könnyedebb tejtermék-variánst keresel, amely ráadásul még főzéshez, sütéshez is jól használható (például tölteléknek, desszertnek vagy sós fogásként).