A dietetikusok 4 kedvenc sajtja: nemcsak finomak, a szívnek is jót tesznek

Tudtad, hogy a sajt nemcsak finom, de a vérnyomásodra is jó hatással lehet? Íme 4 olyan sajt, amit érdemes beépítened az étrendedbe, természetesen csak mértékkel és tudatosan!

A sajt sokáig szerepelt a „bűnös élvezetek” listáján: sós, zsíros, és állítólag nem illik bele egy tudatos étrendbe. De ideje újragondolni! Egyre több kutatás mutat rá, hogy bizonyos sajtok nemhogy nem ártanak, hanem kifejezetten támogathatják a szív- és érrendszer egészségét. A kulcs a mérték és a megfelelő választás!

A mozzarella és a kecskesajt is ott van a dietetikusok 4 kedvenc sajtja között

1. Svájci típusú sajt – például emmentáli

Ha nátrium (azaz só) miatt aggódsz, egy jó választás lehet a svájci típusú sajt.

A dietetikusok szerint az emmentáli például 28 g-onként (!) mindössze 54 mg nátriumtartalommal bír, ami alacsonynak számít.

Ráadásul kalciumban sem szegény: nagyjából 252 mg kalcium egy adagban, ami pedig támogatja az érrendszert, és hozzájárulhat a normális vérnyomás fenntartásához.

2. Friss mozzarella

A friss mozzarella is remek választás lehet.

Egy adagban például kb. 85 mg nátrium található – ez jóval alacsonyabb, mint sok más sajtban.

Emellett fehérjében és kalciumban is gazdag!

3. Kecskesajt

Ha egy kicsit karakteresebb ízvilágra vágysz, és könnyebben emészthető alternatívát keresel, akkor a kecskesajt jó opció lehet. Egyes fajták 28 grammonként kb. 118 mg nátriumt tartalmaznak, és kb. 85 mg kalciumot, ami kifejezetten kedvező arány.

4. Ricotta

A krémes állagú ricotta sem maradhat ki!

Fél csészényi adagban (~120 g) kb. 289 mg kalcium található, míg a nátriumtartalma ugyanakkora adagban kb. 135 mg.

Így különösen ideális lehet, ha valami könnyedebb tejtermék-variánst keresel, amely ráadásul még főzéshez, sütéshez is jól használható (például tölteléknek, desszertnek vagy sós fogásként).

Mit mond a tudomány? Több tanulmány igazolta, hogy az alacsony zsírtartalmú tejtermékek fogyasztása összefüggésbe hozható az alacsonyabb vérnyomással. Sőt! Az is kiderült, hogy a kalciumbevitel növelése enyhén csökkentheti a szisztolés és diasztolés vérnyomást!

Forrásunk volt.