Lehet, hogy mindannyiunk egyik legnagyobb kedvence segíthet a demencia megelőzésében

Egy japán kutatás különös összefüggésre bukkant az időskori szellemi hanyatlás és egy hétköznapi élelmiszer között. A jelenség magyarázata egyelőre nem egyértelmű, de a szakértők szerint érdemes odafigyelni erre a váratlan kapcsolatra.

Egy friss japán tanulmány arra utal, hogy azoknál az idősebb embereknél, akik legalább heti egyszer fogyasztanak sajtot, ritkábban fordul elő demencia. A kutatás több mint 7900, 65 év feletti résztvevő életmódját követte nyomon három éven keresztül, és összehasonlította azok egészségi állapotát, akik rendszeresen ettek sajtot, azokkal, akik egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán.

Új japán kutatás: összefüggés lehet a sajtfogyasztás és a demencia alacsonyabb kockázata között

A vizsgálat eredményei szerint a demencia előfordulása magasabb volt abban a csoportban, amely nem fogyasztott tejterméket. A kutatók úgy vélik, a különbséget részben a sajt tápanyagtartalma magyarázhatja.

A sajt olyan fehérjéket, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek támogathatják az agyműködést, emellett erjesztett élelmiszerként kedvezően hathat a bélflórára is.

Az utóbbi években egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy a bélrendszer állapota kapcsolatban állhat a kognitív egészséggel, így elképzelhető, hogy ez is szerepet játszik a megfigyelt különbségben. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a sajtot fogyasztók általában egészségesebb étkezési mintákat követnek, ami önmagában is hozzájárulhat ahhoz, hogy körükben ritkább a demencia.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, tehát nem bizonyítja, hogy a sajt közvetlenül csökkenti a demencia kockázatát. Az összefüggés hátterében más életmódbeli tényezők is állhatnak, például az általános egészségi állapot vagy a fizikai aktivitás. A kutatás eredményei ezért inkább egy lehetséges kapcsolatot jeleznek, mintsem egy konkrét, bizonyított hatást.

A szakemberek szerint további vizsgálatokra lesz szükség annak kiderítésére, hogy valóban létezik-e közvetlen biológiai hatás, számít-e a sajtfajta, illetve meghatározható-e egy ideális mennyiség. Az mindenesetre elmondható, hogy a mostani eredmények érdekes irányt jelölnek ki, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a mindennapi étkezési szokások akár az időskori agyi egészségben is szerepet játszhatnak.

Összességében a mérsékelt sajtfogyasztás a kutatás alapján összefügghet a demencia ritkább előfordulásával, de nem tekinthető bizonyított megelőzési módszernek.

Inkább egy lehetséges eleme lehet egy tudatos, kiegyensúlyozott életmódnak, mintsem önmagában vett megoldásnak.

