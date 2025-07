Retró csoda a konyhában: a csehszlovák melegszendvicssütő, ami még mindig hódít

Ha valaha is ropogós szélű, a tetején forró, aranybarna sajttal nyúlós melegszendvicset ettél gyerekkorodban, nagy eséllyel egy csehszlovák melegszendvicssütő keze (és melege) volt a dologban. Ez a retró konyhai eszköz nemcsak a nosztalgiára vágyók szívét dobogtatja meg, de még ma is remekül helytáll egy modern konyhában.

A nyolcvanas-kilencvenes években alig volt olyan magyar konyha, ahol ne lapult volna egy csehszlovák gyártmányú melegszendvicssütő. A fém fogantyúval és alumínium házzal készült gép szinte elnyűhetetlen volt, a mai napig működik sok háztartásban. Nem volt benne semmi extra, csak egy ki-bekapcsoló és az a megbízható hő, amitől a szendvics kívül ropogós, belül olvadt lett.

Született legenda - egy kis történelem

A klasszikus, Magyarországon elterjedt csehszlovák melegszendvicssütőt főként a volt Csehszlovákiában, az ETA nevű vállalat gyártotta a 70-es és 80-as évektől kezdve. A csehszlovák gyártmányú melegszendvicssütő, amely az 1980-as évektől kezdve számos magyar háztartás állandó kelléke lett egyszerű, masszív, és még mindig működik.

Ez nem túlzás, sok mai magyar családnál a mai napig használatban van ugyanaz a darab, amit annak idején a szülők vagy nagyszülők vettek a Skála áruházban vagy épp Csehszlovákiában turistáskodva.

Retró sonkakrémes melegszendvicset például csak ilyen csodamasinával lehet igazán jól készíteni.

Az alumíniumöntvény sütőlapok, a masszív zsanér, és a tipikus barna műanyag vagy fém fogantyú nem csak dizájnelem: ez az egész szerkezet az örökkévalóságnak készült. Nincsenek benne elektronikai finomságok, csak egy egyszerű védőérintkezős, PVC dugós csatlakozó és a pőre melegség, ami csodát tesz egy szelet kenyérrel és némi feltéttel.

Az ETA cég egyébként még ma is létezik, Csehországban működik, és továbbra is gyárt konyhai kisgépeket (köztük újabb típusú szendvicssütőket is), de ezek már modernebb, műanyag házas verziók, és nem teljesen egyeznek az eredeti retró darabbal. Az eredeti, fémházas, retró modell gyártása megszűnt a rendszerváltás után, de a használtpiacon (például Jófogás, Vatera, Facebook Marketplace) még mindig gyakran felbukkan, sőt sokan felújított verziókat is árulnak.

A modell egyébként annyira ikonikus lett, hogy más neves elektronikai konyhai kisgépgyártók az eredeti modell inspirációjaként is gyártanak hasonló "hangulatú" szendvicssütőket, amelyek funkciójukban hasonlóak a klasszikus csehszlovák típushoz, amik formájukban és minőségükben idézik meg az eredeti retró darab dizájnját.

És volt, aki inkább NDK-s volt: az AKA sütő

Bár a legtöbben az ETA nevű csehszlovák márkára emlékeznek, nem szabad megfeledkezni a német (NDK-s) AKA melegszendvicssütőről sem, ami szintén sok magyar háztartásba eljutott a nyolcvanas években. Az AKA Party-Grill néven ismert típus kicsit más volt: kisebb, laposabb, inkább mini grillsütőre hasonlított, de ugyanúgy tudta azt a sajtnyúlós, pirult kenyérvarázslatot, amit a korszak megkövetelt. Ma már ritkább darab, gyűjtők keresik, de aki ilyenen nőtt fel, annak épp olyan emlékezetes, mint a csehszlovák változat.

Retró sonkás melegszendvics 1 adag Idő 15 p Költség olcsó Nehézség könnyű 427 Kalória 22.1g Fehérje 25.6g Szénhidrát 25.3g Zsír Még több melegszendvics

Miért szeretjük még mindig?

Mert egyszerű és mert még mindig működik. Nem kell hozzá app, nem kell programozni, csak bedugod, ráteszed a szendvicset, betolod, és néhány perc múlva kész. Az íz pedig ugyanaz, mint gyerekkorunkban: nosztalgikus, otthonos és elképesztően finom. Ráadásul nincs két ugyanolyan darab: minden szendvics kicsit másképp sül, ettől is szerethető.

Tipp a használathoz

Ha előkerült a padlásról vagy a szekrény mélyéről egy régi darab, először alaposan tisztítsuk meg, de ne vizes szivaccsal, inkább ecetes vagy száraz ronggyal. A tapadásmentesítéshez elég egy kevés olaj vagy vaj, de sokan simán szárazon is használják.

Ha találtál egy régi darabot:

tisztítsd meg, de ne áztasd! Elég egy ecetes rongy, fogkefe, és némi türelem.

zsíros lerakódás ellen: szódabikarbóna + egy kevés víz = súrolópaszta.

villamosság: ellenőrizd a kábelt, ha repedt vagy megégett, cseréltesd ki szerelővel!

Lehet, hogy ma már légkeveréses sütőink, air fryereink és okoskonyháink vannak, de amikor egy ropogós melegszendvicsre vágyunk, semmi sem adja vissza úgy az élményt, mint a jó öreg melegszendvicssütő. És az az igazság, hogy néha elég egy pirult szélű melegszendvics is ahhoz, hogy boldogok legyünk.

Mit süss benne?