Almás, túrós, tejberizses – 5 hely, ahova minden rétesrajongónak érdemes ellátogatni

Nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne szerette volna a rétest. Lehet, hogy nem minden ízért rajong, lehet, hogy csak a sós vagy csak az édes változatokat kedveli, de ha rétesről van szó, mindenkinek van kedvence. Most mutatunk három budapesti és két vidéki opciót, ha valaki rétes dolgában nem akarja magát a véletlenre bízni.

Házi Rétesbolt

Amikor a Pozsonyi út környékén van dolgom, mindig úgy készülök, hogy eszem is valamit, mert innen nehéz falatozás nélkül hazamenni. A leggyakrabban útba ejtett megállóm a Házi Rétesbolt. Szeretem, mert nincs fakszni, a beltér ennél egyszerűbb már nem is lehetne, viszont tudod, hogy itt mindig jót kapsz, és az egész egység a jól bejáratott helyek gördülékenységével működik. Vannak sós és édes rétesek, klasszikus töltelékek és egyedi változatok is. Az én kedvencem itt az almás, némi extra porcukorral a tetején, vagy a káposztás, éhesebb napokon mindkettő. Ja, és Budán is kereshetitek őket!

Házi Rétesbolt via

Házi Rétesbolt

Budapest, Pozsonyi út 15.

Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-18.00, szombat 10.00-14.00

Első Pesti Rétesház

A XIX. századi épület önmagában csábít, hogy leüljünk, a szuper rétesek pedig marasztalnak, mert egynél garantáltan nem lehet megállni. Rétesek tizenkét ízben kaphatók, a meggyes-túrós és a sima meggyes a személyes kedvenceim, de mákosrétes-szakértő barátaim állítják, hogy azt is érdemes megkóstolni. A tészta és a töltelék aránya ideális, előbbi hajszálvékony és ropogós, utóbbi gazdag, és szerencsére nem túl édes, mert az sem jó. Akár elvitelre, akár helyben fogyasztásra kérjük, megéri, mert eszünkbe juttatja, miért szeretünk rétesezni.

Első Pesti Rétesház via

Első Pesti Rétesház

Budapest, Október 6. utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-23.00

Royal Cukrászda

Annyit mondanék, hogy tejberizses rétes. Ennél bővebben: ha kocsival jövünk a szüleimtől Budapestre, itt általában megállunk némi útravalóért, egész pontosan rétesért, mert a Royal Cukrászdában istenien készítik. Van túrós, almás, meggyes, mákos, és, ahogy említettem, tejberizses, 400Ft /db áron. Nekem a Royal rétesei egyet jelentenek az utazással/érkezéssel, így tehát az otthonommal is, de érzelmileg kevésbé érintett beszámolók szerint is nagyon finom rétest lehet itt kapni.

Royal Cukrászda

Maklár, Gárdonyi Géza út 8.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Normafa Rétes

Azért járunk a Normafára, hogy kiránduljunk, szánkózzunk, kutyát sétáltassunk… hát meg azért is, hogy rétesezzünk. A Normafa és a rétesezés úgy járnak kéz a kézben, mint a piac és a lángosozás. A klasszikus ízek mellett, mint a mákos, vagy mondjuk a káposztás, előfordulnak olyan újító kombinációk is, mint a rumos-diós-szilvás vagy a mangós-túrós. Egy kiadós séta után jólesik itt megpihenni és elrágcsálni egy rétest, vagy kettőt. Csak hogy a hazaúthoz is legyen lendületünk.

Normafa Rétes via

Normafa Rétes

Budapest, Eötvös út 59.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-18.00

Poroszlói Rétesház

A környék biciklitúráinak kihagyhatatlan állomása, de megtörtént már többekkel az is, hogy egyszerűen a rétes miatt jöttek ide. Nem csak rétest lehet náluk kapni, vannak házi sütemények, tócsni, miegymás, de aki hozzám hasonlóan szeret egy gazdagon megrakott - mondjuk meggyes - rétesbe beleharapni, az akármi mást is fogyasszon, ezt se hagyja ki. A Krusper család vállalkozása a környék egyik kedvence, érdemes eljönni hozzájuk.

Poroszlói Rétesház

Poroszló, Kossuth Lajos út 59.

Nyitvatartás: szerda-vasárnap 10.00-16.0

Címlapfotó: Első Pesti Rétesház