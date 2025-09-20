Valóban butaság ezt a zöldséget választani reggelire?

A ropogós, enyhén csípős retek szendvics mellé adott friss zöldség, vagy tavaszi saláták üde hozzávalója. Mégis régóta él a mondás, miszerint „a retek reggel méreg”. Valóban van alapja ennek a népi bölcsességnek, de az is igaz, hogy a retek rengeteg hasznos tápanyagot rejt. A kérdés inkább az, mikor, mennyit és hogyan érdemes belőle fogyasztani!
Miért mondják, hogy a retek reggelire méreg?
A retekfélék magas illóolaj- és rosttartalmuk miatt éhgyomorra irritálhatják a gyomrot.
Akiknek érdemes csínján bánniuk a retekkel:
A fekete retek például erőteljesen serkenti az epe működését, ami nem mindenkinél előnyös. Emiatt sokan tapasztalhatnak puffadást vagy kellemetlen érzést, ha a nap első étkezése gyanánt csak retket esznek.
A retek rejtett kincsei
Ha azonban nem éhgyomorra, hanem más ételekkel együtt fogyasztjuk, a retek igazi tápanyagbomba:
- Bőséges C-vitamin-forrás, így támogatja az immunrendszert, segíti a bőr rugalmasságának megőrzését és a kollagéntermelést.
- Rostjai elősegítik az emésztést és a bélflóra egészségét, és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosítanak, így hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott testsúlyhoz is.
- Antioxidánsai – köztük kénvegyületek és antocianinok – segítenek a sejtkárosodások elleni védekezésben, sőt gyulladáscsökkentő hatásuk is van.
Tipp: a legjobb, ha nem magában, hanem kenyérrel, sajttal vagy más zöldségekkel együtt kerül a tányérunkra.