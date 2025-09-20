Gasztro

Valóban butaság ezt a zöldséget választani reggelire?

Frissítő és megosztó: sokan állítják, éhgyomorra árt, mások szerint igazi immunerősítő. Nézzük, mi az igazság egyik igen kedvelt zöldségünkről, a retekről.

A ropogós, enyhén csípős retek szendvics mellé adott friss zöldség, vagy tavaszi saláták üde hozzávalója. Mégis régóta él a mondás, miszerint „a retek reggel méreg”. Valóban van alapja ennek a népi bölcsességnek, de az is igaz, hogy a retek rengeteg hasznos tápanyagot rejt. A kérdés inkább az, mikor, mennyit és hogyan érdemes belőle fogyasztani!

szendvics retekkel
A legjobb, ha nem magában esszük a retket

Miért mondják, hogy a retek reggelire méreg?

A retekfélék magas illóolaj- és rosttartalmuk miatt éhgyomorra irritálhatják a gyomrot.

Akiknek érdemes csínján bánniuk a retekkel:

A retekfogyasztás különösen azoknál jelenthet problémát, akik eleve emésztési panaszokkal, gyomorégéssel vagy epegondokkal küzdenek.

A fekete retek például erőteljesen serkenti az epe működését, ami nem mindenkinél előnyös. Emiatt sokan tapasztalhatnak puffadást vagy kellemetlen érzést, ha a nap első étkezése gyanánt csak retket esznek.

A retek rejtett kincsei

Ha azonban nem éhgyomorra, hanem más ételekkel együtt fogyasztjuk, a retek igazi tápanyagbomba:

  • Bőséges C-vitamin-forrás, így támogatja az immunrendszert, segíti a bőr rugalmasságának megőrzését és a kollagéntermelést.
  • Rostjai elősegítik az emésztést és a bélflóra egészségét, és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosítanak, így hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott testsúlyhoz is.
  • Antioxidánsai – köztük kénvegyületek és antocianinok – segítenek a sejtkárosodások elleni védekezésben, sőt gyulladáscsökkentő hatásuk is van.

Tipp: a legjobb, ha nem magában, hanem kenyérrel, sajttal vagy más zöldségekkel együtt kerül a tányérunkra.

Forrásunk volt.

