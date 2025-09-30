Család

2025.09.30.

5 természetes táplálékkiegészítő, ami csökkenti a gyulladást, és támogatja a vesét

A kreatinin az izomanyagcsere mellékterméke, ami normális esetben a vizelettel együtt távozik. Azonban ha a vese működése romlik, ezáltal nem képes teljes mértékben ellátni feladatait, akkor sajnos felhalmozódhat a szervezetben. Ez pedig vesebetegségre vagy károsodásra utalhat. Na, de nézzük, hogyan tudjuk ezt természetes módon megelőzni!

A vese létfontosságú szervünk, ami elsősorban a méregtelenítésben lát el fontos szerepet. Ezért is lényeges, hogy egy életen át óvjuk és segítsük munkáját természetes módon, például táplálékkiegészítőkkel, mert vesénk működésének romlásával az életminőségünk is csorbát szenved. Mutatunk, 5 olyan természetes táplálékkiegészítőt, ami segít csökkenteni a kreatininszintünket, miközben javítja a vese funkcióit!

Kattints a galériára, és nézd meg, mivel támogathatod a vesédet!

Forrásunk volt.

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

