Randi, de hol? – 6 budapesti helyszín bisztrótól a koktélbárig, a romantikus találkákhoz

A randiszervezés egyik legidegőrlőbb pontja a helyszín kiválasztása. Órákat lehet rágódni, a „Hova menjünk?” kínzó kérdése felett, ami egyrészt meg tudja ölni a hangulatot, másrészt a hirtelenjében, kényszerből választott helyszínekkel könnyű melléfogni. Most mutatunk hat helyszínt, amik akár első, akár sokadik randevúhoz is ideálisak, a divatostól kezdve a klasszikus bisztrón át, az elegánsig, hogy a helyválasztás már ne okozzon fejtörést.

Bar Lola

A Bar Lola a maga félhomályos, meleg fényű belső terével ideális randihelyszín, de nem csak azért ajánlom, mert szép. Impozáns borlapjuk van gondosan válogatott natúr borokból, és nagyon finomak a koktéljaik is. Illetve, és ez a lényeg: elképesztően izgalmas, aprólékosan kitalált small plate-kínálatuk van. Húsos-zöldséges fogások egyaránt vannak az étlapon, gravlaxos tojás, gőzölt mongol tésztabatyu vagy csak egy adag olajbogyó, ha csipegetnétek… És hogy ez miért szerencsés koncepció egy randihelyszínnél? Hát azért, mert sokaknak nem evidens, főleg az első alkalmakkor, hogy tudnak enni egy kvázi idegen társaságában, hiszen a közös étkezés, lássuk be, intim dolog. Ugyanakkor, az éhség okozta feszültség és rosszkedv is meg tudja ölni a hangulatot.

Itt viszont nem kell egy teljes főétellel megbirkózni, de éhesek sem maradtok, nem szólva arról, hogy izgalmas játék végignézni, mit választ a másik, és aztán megkóstolni egymás ételét.

Eszegettek is, egymás ízlését is megismeritek, és szép lassan feloldódnak a kezdeti görcsök. Tökéletes együttállás.

Bar Lola

Budapest, Klauzál utca 35.

Nyitvatartás: szerda-szombat 18.00-23.00

Aranypinty

Történt egyszer, hogy a randira kiszemelt fiú megkérdezte tőlem, hogy melyik a kedvenc étkezésem, én meg mondtam, hogy a reggeli. Nagyon szeretem ugyanis a reggeli ételeket, főleg a tojásételeket, de magamnak nem álltam neki sütni-főzni, ha egy szendviccsel is elkezdhettem a napot. Ő pedig azt javasolta, hogy akkor menjünk brunch-olni az első randinkon.

Aki szintén szereti a hosszú villásreggeliket, vagy kávézós-sütizős találkára vágyik, az vegye célba a Puskin utcai Aranypintyet.

A hely szép és elegáns, de cseppet sem merev, nem kell kényelmetlenül érezzük magunkat, ráadásul a finom porceláncsészék és teáskannák, az ízléses tálalás már a látványukkal sokat tesznek a különleges élményért. Többféle tojásétel, bundáskenyér, croissant vajjal és lekvárral, gofri, forró tea, isteni kávé vagy épp egy csésze kakaó, csak rajtatok múlik, mivel kényeztetitek magatokat egy ráérős délelőttön.

Aranypinty

Budapest, Puskin utca 22.

Nyitvatartás: kedd 8.00-15.00, szerda 8.00-21.00, péntek 9.00-21.00, szombat-vasárnap 9.00-15.00

Konyha nyitvatartás: 8.00-14.30

Marlou

A Lázár utcai Marlou-ban sok más mellett azt szeretem, hogy rendkívül barátságos, sőt szerintem kellemesen laza hely, mégis érezni, hogy a vendéglátást nem veszik félvállról, hogy a minőségből nem engednek, ráadásul a belépés pillanatában lehet érezni, hogy van valamiféle intimitása ennek a belvárosi borbárnak. Ha elvonulós, beszélgetős, borozós randit terveztek, ne keressetek tovább, megtaláltátok az ideális helyszínt. Akkor is bátran foglaljatok ide asztalt, ha valamelyikőtök nem borszakértő, de szeret kóstolgatni, a pultban nagyon szívesen segítenek választani. Hazai és külföldi borászatok palackjai sorakoznak a polcokon, ha már tudjátok, mik az üzembiztos kedvencek, itt akár kísérletezhettek is. A szezonális, ízletes borkísérőkért noémi and her kitchen felel. Finom kovászos kenyér olívaolajba mártogatva, néhány szelet sonka, esetleg valami tartalmasabb? Ha a bor kiválasztásán túlvagytok, érdeklődjetek az aktuális menüről is.

Kis francia sikk nagy Budapest belvárosában, laza, de elegáns randevú, nem lehet vele hibázni.

Marlou

Budapest, Lázár utca 16.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 14.00-22.00, péntek-szombat 14.00-23.00

Cintányéros

A barátaim közül többen, köztük én is, esküsznek a „kiskocsmás” randevúkra. Minden feszengéstől mentes, barátságos helyek, ahol senkinek nem kell kényelmetlenül éreznie magát, ahova nem kell kiöltözni, ami már a légkörével oldja az első néhány találkozás zavarát. A Cintányérost nagyon szeretem, sok kedves, baráti összejövetel emléke kötődik hozzájuk, és van egy olyan megérzésem, hogy randihelyszínként is tökéletesen megállja a helyét.

Nyáron ott a terasz, ahol lehet üldögélni, hűvösebb időben pedig nyugodtan félre lehet húzódni a galérián és beszélgetni.

Klasszikus itallap van, ami pedig az ételeket illeti, a megosztozós barfoodoktól kezdve a szendvicseken át a sült kolbászig mindenféle fogásból lehet válogatni, így a Cintányéros abszolút biztonsági megoldás, ha esetleg nem tudtok dönteni, hogy evős vagy ivós helyre menjetek-e.

Cintányéros

Budapest, Bókay János utca 52.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-0.00, szombat 17.00-0.00

Boutiq’Bar

Aki olyan helyet keres a randevújához, amilyeneket a filmeken látni, annak jó választás a Paulay Ede utcában található Boutiq’Bar. A 2008-ban nyitott koktélbár az első helyek egyike volt Budapesten, ahol a minőségi italok, az abszolút hozzáértő kiszolgálás, és a bensőséges hangulat találkozott. A lényeg mit sem változott, a Boutiq-ban most is zseniális koktélokkal várják a vendégeket, de nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat náluk, mert a kollégáik minden kérdésre fel vannak készülve.

Tehát, ha a randipartner nagy koktélrajongó, és szeretnél a helyválasztással kedveskedni neki, vagy ha épp nem járatos még ebben a műfajban, de érdekli, és kipróbálná, akkor mindenképp érdemes ide szervezni a találkozót.

A rutinos versenyzőknek tudnak meglepetést okozni, a kezdőket pedig biztos kézzel vezetik be a koktélok világába. Szuper közös élmény, ahol egy kicsit többet is megtudhattok a másikról, és ha esetleg még nem volt kedvencetek, később jó lesz emlegetni, hogy itt fedeztétek fel a saját signature koktélotokat.

Boutiq’Bar

Budapest, Paulay Ede utca 5.

Nyitvatartás: szerda 18.00-0.00, csütörtök 18.00-1.00, péntek-szombat 18.00-2.00

Lánchíd söröző

Nem kimondottan randi, de randi is kellett hozzá néhány éve, hogy egy lánybúcsú állomásává váljon a Lánchíd söröző. Annyit mondanék, hogy az este egy pontján csak azt lehetett látni, hogy a mulatni összegyűlt lánysereg áhítatos néma csendben kanalazza a gulyáslevest vagy a paprikás krumplit, attól függően, ki mit rendelt.

Ha kockás abroszos, magyaros, mindenféle szégyenlősködéstől mentes, jótevős randihelyszínt kerestek, ahonnan aztán még neki lehet vágni az éjszakának, akkor a Lánchídnál jobb helyet keresve sem találhattok.

Minden adott, hogy ellazuljatok, és igazán magatokat adva ismerkedjetek, jó ételek, jó italok és szuper hangulat mellett. Arról nem beszélve, hogy ha a randi igazán jól sikerül, ide mindig vissza lehet térni ünnepelni.

Lánchíd söröző via

Lánchíd söröző

Budapest, Fő utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-00.00

Címlapfotó: Aranypinty