Pumped Gabo vidékre költözött, és meglepő karrierbe kezdett

Mónosbélen kezdett új életet és karriert Pumped Gabo - írja a 24.hu. Az apró hevesi településen Gabo jelenleg egy családi házban él kedvesével, és gazdálkodni kezdett, a hírek szerint ideiglenesen.

„Ez a 3 hónapos sound hazája" - állítja. A váltás egészen meglepő, Gabo viszont saját elmondása szerint élvezi, és úgy érzi, küldetése van vidéken.

Saját bevallása szerint nem egyemberes munka fenntartani egy családi házat, de nagy tervei vannak: úgy véli, ez itt a földi mennyország kapuja, és nincs sok hely a világon, ami ennyire szerethető. Sőt, úgy tűnik, a helyiekkel is jó kapcsolatot ápol.

Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon. A ChatGPT segít nekem, mit hogyan kell ültetni. Meg a helyiek is nagyon barátságosak.

Emellett pedig úgy tűnik, a hely- és karrierváltás mellett életmódot is váltott:

„...én rengeteget meditálok, amikor elkezdtem zenélni pár éve, nagyon gyakran voltam kimerült, fáradt, mentem egyfolytában, és nem bírtam már energiával, feszült voltam. Elkezdtem meditálni [...] már 20-30p meditációval nagyon sok energiát lehet nyerni, kb. mintha aludnál néhány órát, és bizonyítottan gyógyítja a sejteket! honnan tudod hogy sikeres volt a meditáció? Ha jobban érzed magad mint előtte."

Forrásunk volt.

Címlapfotó: TV2/Fotocentral