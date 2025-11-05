Ennyit fizet a Popeyes gyorsétterem az ott dolgozóknak: még mindig zajlik a toborzás

Pár héttel ezelőtt nyitott meg a világhírű csirkés gyorsétterem a Westendben, azonban úgy néz ki, hogy dolgozóik toborzása még mindig zajlik.

Október 16-án nyílt meg az első magyarországi Popeyes étterem, amire annyian voltak kíváncsiak, hogy több órás sorban állással lehetett csak ételhez jutni, és azóta is igen nagy az érdeklődés a legendás amerikai gyorsétteremlánc csirkés ételei iránt. Dolgozóikat még mindig keresik, most az is kiderült, mennyit fizet a hely.

Ennyit fizet a Popeyes dolgozóinak: még mindig zajlik a toborzás

A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon. A budapesti egység megnyitása csak a kezdet, és alig várjuk, hogy tovább terjeszkedjünk az országban – mondta el a megnyitón Sümegi László, a csirkés gyorsétteremláncot hazánkba hozó Fusion cégcsoport ügyvezető igazgatója.

A brand 35 országban van jelen 43 ezer étteremmel, ez a szám pedig folyamatosan növekszik. Az első budapesti helyet a Fusion cégcsoport nyitotta meg, amely a magyar piacon 30 éve van jelen, többek között a Burger Kinget, Bellozzót és az Anna Cafét is ők üzemeltetik.

Receptajánló:

A Westend-beli egység a megnyitás óta keresi leendő dolgozóit teljes és részmunkaidőben, de diákok jelentkezését is várják.

A bruttó kezdő órabér bónuszokkal 2390 forint, az átlagos havi bruttó bér teljes munkaidőben (bónuszokkal, pótlékok nélkül) 415 200 forint, és az elérhető átlagos havi bruttó bér teljes munkaidőben (bónuszokkal, pótlékokkal) 478 200 forint.

Alapbéremelés 3 és 6 hónap után jár, míg bónuszemelés 6 hónap után jár. Műszakpótlékra a 18 óra után, illetve kiemelt műszakpótlékra a 2 óra után dolgozók jogosultak. Flex bónuszt a rugalmas munkavállaók kapnak, de a napi étkezési lehetőség és az 50 százalékos munkaidőben való vásárlás minden dolgozónak jár.

Az ételek árait illetően hasonlóan pozícionálja magát, mint a Burger King, McDonald's és KFC.

Forrásunk volt.