Így gondozd a pletykát, az egyik leghálásabb szobanövényt

Hálás és könnyen kezelhető szobanövényekből sosem elég. Szeretjük őket, és bármikor nyitottak vagyunk rá, hogy új delikvenseket ismerjünk meg: ezúttal a vicces nevű, mutatós pletyka gondozási tippjeit osztjuk meg veletek!

A pletyka, elegánsabb nevén Tradescantia zebrina onnan kapta nem mindennapi magyar elnevezését, hogy olyan gyorsan növekszik, mint ahogyan a pletykák terjednek. Ez a remek kis növény remek választás a kezdő hobbikertészek számára is, mert nem igényel különleges bánásmódot, ellenben gyönyörű, mutatós, és szeretni való. Lássuk, mit kell tudni róla!

A pletykának több fajtája is népszerű, létezik például bíbor pletyka, szőrös pletyka vagy zebrapletyka. Kérdezd a virágost, melyiket ajánlja!

Forrásunk volt.