Így gondozd a pletykát, az egyik leghálásabb szobanövényt

A pletyka, elegánsabb nevén Tradescantia zebrina onnan kapta nem mindennapi magyar elnevezését, hogy olyan gyorsan növekszik, mint ahogyan a pletykák terjednek. Ez a remek kis növény remek választás a kezdő hobbikertészek számára is, mert nem igényel különleges bánásmódot, ellenben gyönyörű, mutatós, és szeretni való. Lássuk, mit kell tudni róla!
Kattints a képre, és nyílik a galéria a pletyka gondozási tippjeivel!
A pletykának több fajtája is népszerű, létezik például bíbor pletyka, szőrös pletyka vagy zebrapletyka. Kérdezd a virágost, melyiket ajánlja!
