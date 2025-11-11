Két üzletlánc is leakciózza az év sztárédességét: ezt gyorsan el fogják kapkodni

Hónapokon át mindenki erre az édességre vadászott - szerencsére ma már elég sok helyen kapható, az ára viszont nem a legolcsóbb. A Penny-ben és a Lidl-ben viszont most pár napig kedvezőbb áron juthatunk hozzá több változatához is.

Az idei év egyik legnagyobb gasztrotrendje a True Dates datolyakülönlegességei voltak. A különleges ízesítéseknek köszönhetően az egyszerű szárított datolyából valódi szenzáció lett, ami meghódította a mindig újdonságokra éhező vásárlókat. A True Dates azóta kiállta az idő próbáját, hiszen népszerűsége továbbra is töretlen: érthető is, hiszen valóban rendkívül finomak a termékeik, ráadásul a datolyának köszönhetően még egészségesek is. Egy dolgot azonban nem lehet elmondani róluk, mégpedig, hogy olcsók lennének. Ezért is jó hír, hogy néhány napig két üzletláncban is akciósan juthatunk hozzá a datolyás finomságok több ízváltozatához is.

A datolya nem egyszerűen cukorbomba vagy üres kalória

A Penny-ben november 13. és 16. között 799 Ft-ért kapható kétféle True Dates ízesítés: a Creamy Peanut Butter és az egyik legizgalmasabb változat, a Sour Apple lesz megvásárolható olcsóbban.

A Lidl-ben hasonló akcióra bukkanhatunk, ott a limitált kiadású Cinnamon Roll, Creamy Peanut Butter és pisztáciás True Dates fog 799 Ft-ba kerülni november 13-tól.

Bár így sem nevezhető olcsónak az édes finomság, az 1000 Ft-os átlagárnál még mindig kedvezőbb.

799 Ft-ért adja a True Dates több ízét a Penny és a Lidl True Company

Miért egészséges a datolya?

A szárított datolya az elmúlt években vált különösen népszerűvé, ugyanis természetes édesítőszerként számos ételben tudja pótolni a cukrot, valamint más helyettesítőit. De nem csak ezért érdemes datolyát fogyasztani. Tápanyagokban rendkívül gazdag szárított gyümölcsről van szó, amiből akár minden nap érdemes pár szemet elmajszolni.

Három szem datolya körülbelül 200 kalóriát, 54 gramm szénhidrátot, körülbelül 5 gramm rostot, valamint egy gramm fehérjét tartalmaz. Van benne B-vitamin, K-vitamin, kalcium, vas, magnézium, kálium, réz és mangán.

A datolya nem egyszerűen cukorbomba vagy üres kalória: vitamin- és ásványianyag-tartalma mellett gazdag az egészséget támogató antioxidánsokban, amelyek megvédik a szervezetet az oxidatív stressz káros hatásaitól, ezáltal pedig számos betegség kockázatát képesek csökkenteni.

Ha pedig te magad készítenél inkább valami datolyás finomságot, mutatunk rá néhány ötletet: