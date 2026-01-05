Vásárlás

2-3-4 ezer forintért kínál zseniálisan praktikus Parkside-eszközöket a Lidl

Barkácsolni, felújítani vágyók, figyelem, a Lidl bekezdte az új évet, méghozzá a nagy kedvenc Parkside-eszközök leakciózásával: ezúttal a legolcsóbb, párezer forintos termékekre lestünk rá!

Az új év természetesen - papíron legalábbis - új életet is jelent: miért is ne kezdhetnénk a megújulást a ház körüli barkácsolást igénylő munkálatokkal vagy kisebb-nagyobb felújításokkal? Ha ti magatok csinálnátok, és nem hívnátok szakembert, máris mondjuk, hol nézzetek körül:

a Lidlben, ahol 2026. január 8-tól szuper Parkside-akciókkal készülnek, és már 1999, 2999 vagy 3999 forintért is praktikus készleteket találhattok náluk!

Lássuk az aktuális Parkside-akciókat!

Az alábbi Parkside-eszközökre csaphatunk le 2026. január 8-tól, mindössze párezer forintért:

1.) Parkside speciális fúrószárkészlet 1999 Ft-ért

  • többféle, 3, 4 vagy 5 darabos fúrószárkészlet közül választhatunk, mindössze 1999 forintért (többek közt erdészfúrószár-, csapfúrószár- vagy HSS-lépcsős fúrószárkészlet is rendelkezésünkre áll)

2.) Parkside gyémánt csiszolókorong 3999 Ft-ért

  • alkalmas többek közt beton, tégla és kőzetek hatékony csiszolására
  • átmérő kb. 180 mm

3.) Parkside vízmértékkészlet 2999 Ft-ért

  • 3 libella 45, 90 és 180 fokos szögmérésekhez
  • vízszintesen és függőlegesen stabil alumíniumkivitel
  • hossza: 40/60/100 cm / készlet

Ha felújítanátok mondjuk a konyhát, esetleg új konyhabútor, vagy a régi felpimpelése a cél, ezekkel az eszközökkel megkönnyíthetitek a saját dolgotokat! És hogy milyen színek hódítanak majd 2026-ban a konyhákban? Innen megtudhatjátok!

Forrásunk volt.

