Életmód

2025.08.30.

Nem gondolnád, de ezt az egy hozzávalót kellene hozzáadnod a levesedhez, hogy ízesebb legyen

Nosalty profilképe Nosalty

A nagymamák tökéletes tippje az ízesebb levesnek, de sokan elfelejtették, pedig a híres séfek is ehhez a mindennapi konyhai alapanyaghoz nyúlnak, ha ízesebb levesre vágynak.

A leves lehet teljesen átlagos – vagy olyan finom, hogy az utolsó cseppig ki akarod kanalazni a tányérodból. Az első és a második közötti különbség néha csak egyetlen összetevő, és a titok gyakran a paradicsomban vagy a paradicsompürében rejlik. Ahogy a híres séfek mondják, ez a kiegészítő összetevő nemcsak gyönyörű színt ad, hanem extra ízvilágot, kellő édeskésségét és a híres umami ízt is.

leves paradicsommal
Paradicsomtól lesz izgalmasabb íze a házi leveseknek

A híres séfek mindig paradicsomot adnak a házi levesekhez. Tudod, miért?

Paradicsom = több umami

A paradicsom az umami egyik legjobb természetes forrása. Ez a „lédús” zöldség még egy egyszerű levest is olyan étellé varázsol, amiből másnap is szívesen ennénk.

Édes és füstös íz

A Bon Appétit magazin például azt javasolja, hogy a levesekhez használjunk sültebb, vagy pirított paradicsomot, mert így igazán intenzív ízt kapunk. Amikor a paradicsomokat karamellizáljuk, felszabadul a természetes cukortartalmuk és gazdag alapot képeznek a leveseinknek.

Ezért a profi szakácsok gyakran kicsit pirítják vagy sütik a paradicsomot, mielőtt a fazékba teszik.

Az eredmény egy karakteresebb leves, amely még a legigényesebb kanalazók számára is emlékezetes.

Ramsay trükkje

A híres séf, Gordon Ramsay egy másik trükkre esküszik: amikor a leves már majdnem kész, egy teáskanál balzsamecetet ad hozzá. Szerinte ez kihozza a leves összes ízét, és a enyhe savasság és a finom édeskésség komplexebbé teszi az eredményt, és a fogás éttermi szintű lesz.

Lassú főzés a tökéletes egyensúlyért

Stanley Tucci a lassú főzést ajánlja. Ha a paradicsomos alapot legalább 30-40 percig pároljuk, az segít lágyítani a természetes savasságot és kihozza a kellemes édes ízét. Ez különösen fontos a pürésített vagy turmixolt paradicsom esetében, amely eleinte kissé túl savanyú lehet.

Forrásunk volt.

