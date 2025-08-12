Ez az oka, amiért már nem olyan jó ízű a paradicsom, mint nagyszüleink idejében

A mai napig is, ha valami bánt, vagy agyamra mennek a szürke, nyirkos téli napok, nekiállok thai curryt csinálni, mert abban a pillanatban, ahogy a currypaszta kiengedi az illatát, valahogy a gondokat is kifüstöli a fejemből. A thai konyha nem véletlenül lett világszerte népszerű, az édes, sós, savanyú, kesernyés és csípős harmóniájára épülő fogások ízvilága egyszerre ismerős, és izgalmas, felfrissítenek és átmelegítik a lelket. Sajnos azonban, nem minden igazi thai fogás, ami annak látszik, de ha te biztosra mennél, mi mutatunk öt isteni thai éttermet Budapesten, ahol hihetsz a szemednek, és persze az ízlelőbimbóidnak is.