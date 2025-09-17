Ez a paprikás krém finomabb, mint az ajvár, és szinte mindenhez jól illik

A muhammara egy hagyományos közel-keleti kence, ami sült paprikából, dióból és fűszerekből áll össze. Gyakran kenik kenyérre vagy pékárura, de rengeteg ételhez jól passzol a tésztákon át a sült zöldségekig, húsokig, szendvicsekig, ezért érdemes megismerkedni vele! Napi Tippünk elkészíteni is segít!

Semmi turpisság nincs ebben a sült paprikás krémben, ami a Közel-Kelet egyik kedvenc kencéje, mégis sokoldalúan felhasználható. Itthon is mindent megtalálunk hozzá, akár egy szupermarketben is, hogy elkészítsük, ennek ellenére igazi ínyencséget ismerhetünk meg a muhammarában!

A muhammara a Közel-Kelet kedvenc kencéje, amit te is el tudsz készíteni

Amire biztosan szükséged lesz a muhammarához:

150 gramm sült kaliforniai paprika

125 gramm pirított dió

65 milliliter extra szűz olívaolaj

60 milliliter frissen facsart citromlé

60 gramm keksz (sós keksz, de kenyérmorzsa is jó)

3 újhagyma

1,5 evőkanál gránátalmamelasz

1,5 evőkanál őrölt paprikapor

1 teáskanál kömény

½ teáskanál cayenne bors

só ízlés szerint

Tipp: A gránátalmamelasz fontos összetevője, hiszen ez adja jellegzetes édességét, viszont, ha ehhez nem jutottunk hozzá, akkor juharsziruppal és kisebb mennyiségű mézzel is hasonló eredményt érhetünk el.

Tedd az egész paprikákat nyílt lángra, és forgasd őket, amíg a héjuk feketedni nem kezd, majd helyezd át őket egy üvegedénybe, fedd le őket műanyag fóliával, és hagyd pihenni 10 percig.

Ez a lépés segít leválasztani a paprikák héját.

Ezután húzd le le a héjukat, majd tisztítsd meg a magoktól. Tedd turmixgépbe a többi hozzávalóval együtt, azaz a pirított dióval, kekszekkel, olívaolajjal, citromlével, gránátalmamelasszal és fűszerekkel. Addig turmixold, míg homogén, krémes állagot nem kapsz végeredményül.

