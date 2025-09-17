Ez a paprikás krém finomabb, mint az ajvár, és szinte mindenhez jól illik

Semmi turpisság nincs ebben a sült paprikás krémben, ami a Közel-Kelet egyik kedvenc kencéje, mégis sokoldalúan felhasználható. Itthon is mindent megtalálunk hozzá, akár egy szupermarketben is, hogy elkészítsük, ennek ellenére igazi ínyencséget ismerhetünk meg a muhammarában!
Amire biztosan szükséged lesz a muhammarához:
- 150 gramm sült kaliforniai paprika
- 125 gramm pirított dió
- 65 milliliter extra szűz olívaolaj
- 60 milliliter frissen facsart citromlé
- 60 gramm keksz (sós keksz, de kenyérmorzsa is jó)
- 3 újhagyma
- 1,5 evőkanál gránátalmamelasz
- 1,5 evőkanál őrölt paprikapor
- 1 teáskanál kömény
- ½ teáskanál cayenne bors
- só ízlés szerint
Tedd az egész paprikákat nyílt lángra, és forgasd őket, amíg a héjuk feketedni nem kezd, majd helyezd át őket egy üvegedénybe, fedd le őket műanyag fóliával, és hagyd pihenni 10 percig.
Ez a lépés segít leválasztani a paprikák héját.
Ezután húzd le le a héjukat, majd tisztítsd meg a magoktól. Tedd turmixgépbe a többi hozzávalóval együtt, azaz a pirított dióval, kekszekkel, olívaolajjal, citromlével, gránátalmamelasszal és fűszerekkel. Addig turmixold, míg homogén, krémes állagot nem kapsz végeredményül.