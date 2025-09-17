Sulikezdés

2025.09.17.

Ez a paprikás krém finomabb, mint az ajvár, és szinte mindenhez jól illik

A muhammara egy hagyományos közel-keleti kence, ami sült paprikából, dióból és fűszerekből áll össze. Gyakran kenik kenyérre vagy pékárura, de rengeteg ételhez jól passzol a tésztákon át a sült zöldségekig, húsokig, szendvicsekig, ezért érdemes megismerkedni vele! Napi Tippünk elkészíteni is segít!

Semmi turpisság nincs ebben a sült paprikás krémben, ami a Közel-Kelet egyik kedvenc kencéje, mégis sokoldalúan felhasználható. Itthon is mindent megtalálunk hozzá, akár egy szupermarketben is, hogy elkészítsük, ennek ellenére igazi ínyencséget ismerhetünk meg a muhammarában!

Muhammara
A muhammara a Közel-Kelet kedvenc kencéje, amit te is el tudsz készíteni

Amire biztosan szükséged lesz a muhammarához:

  • 150 gramm sült kaliforniai paprika
  • 125 gramm pirított dió
  • 65 milliliter extra szűz olívaolaj
  • 60 milliliter frissen facsart citromlé
  • 60 gramm keksz (sós keksz, de kenyérmorzsa is jó)
  • 3 újhagyma
  • 1,5 evőkanál gránátalmamelasz
  • 1,5 evőkanál őrölt paprikapor
  • 1 teáskanál kömény
  • ½ teáskanál cayenne bors
  • só ízlés szerint

Tipp:

A gránátalmamelasz fontos összetevője, hiszen ez adja jellegzetes édességét, viszont, ha ehhez nem jutottunk hozzá, akkor juharsziruppal és kisebb mennyiségű mézzel is hasonló eredményt érhetünk el.

Receptajánló:

Így készítsd a muhammarát, a Közel-Kelet kedvenc kencéjét

Tedd az egész paprikákat nyílt lángra, és forgasd őket, amíg a héjuk feketedni nem kezd, majd helyezd át őket egy üvegedénybe, fedd le őket műanyag fóliával, és hagyd pihenni 10 percig.

Ez a lépés segít leválasztani a paprikák héját.

Ezután húzd le le a héjukat, majd tisztítsd meg a magoktól. Tedd turmixgépbe a többi hozzávalóval együtt, azaz a pirított dióval, kekszekkel, olívaolajjal, citromlével, gránátalmamelasszal és fűszerekkel. Addig turmixold, míg homogén, krémes állagot nem kapsz végeredményül.

Forrásunk volt.

7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

