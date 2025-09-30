A háziasszonyok álma: spatulát és serpenyőt fillérekért! Csapj le a Penny akciójára

Most már semmi akadálya sincs, hogy a ráérős hétvégéken palacsintát süss: kedvezményes áron szerezheted be a palacsintasütőt és spatulaszettet a Pennyben.

A palacsinta az egyik olyan édesség, amit nem lehet megunni: a variációk száma szinte végtelen, hiszen ízlésed és kedved szerint válogathatsz a sós és édes, gyümölcsös és krémes töltelékek között. Van azonban egy hátránya, ha sűrűn készítesz palacsintát: gyakran kell cserélned a serpenyőidet. Most azonban igazán csábító áron szerezheted be a palacsintasütéshez szükséges eszközöket, a Penny jóvoltából.

A 24 cm átmérőjű Blaumann palacsintasütő és a fordításhoz szükséges spatula együtt csak 2599 Ft a Pennyben október 2. és 10. között.

Október 2-től szerezheted be kedvezményes áron a palacsintasütő-szettet Akciós-Újság

Tipp a pillekönnyű palacsintatésztához A szárazalapanyagok összekeverése után válaszd szét a tojásokat és a sárgájához add hozzá az olvasztott vajat és tejet. Ezt az egyveleget verjük fel, akár kézi habverővel, akár botmixerrel. A habosra vert tojássárgáját öntsd a száraz anyagokhoz, majd jöhet a tojásfehérje.

A Penny kedvez a palacsintarajongóknak

Így nem fog elszakadni a palacsinta sütés közben

Ha pedig már megvan a megfelelő eszköz a palacsinta sütéséhez, már csak a technikán kell csiszolnod. Az alábbi 4 hibát mindenképp kerüld el, hogy ne ragadjon le és szakadjon a palacsintád!

Túl híg tészta. A szakadás háttérében gyakran a híg tészta áll. Ha nagyon vizes vagy nagyon tejes a keverék egyszerűen szétfolyik, nem tud rendesen „megszilárdulni”. Egy kevés liszttel tudod testesebbé tenni a tésztát, de figyelj, hogy ne legyen csomós.

Nem pihent eleget a tészta. Sütés előtt legalább 30 percet érdemes pihentetni a tésztát, ezzel kissé összeér a tészta, és a tapasztalatok alapján így kevésbé lesz hajlamos a szakadásra.

Nem elég forró a serpenyő. Nemcsak a megfelelő serpenyőre van szükség, hanem azt a megfelelő hőmérsékletre is kell felmelegíteni. Ezt úgy tudod biztosan elérni, hogy felforrósítod a serpenyőt, majd visszaveszed a lángot: ha ekkor sercegő hangot ad ki a belekanalazott massza, akkor elég forró volt az edény.

Nem elég olajos. Ha a palacsinta tésztájába nem kerül túl sok olaj, akkor ezt valahogy kompenzálni kell annak érdekében, hogy ne ragadjon le sütés közben. Ilyenkor használ kellő mennyiségű (de ne túl sok) zsiradékot a siker érdekében.

