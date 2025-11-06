Gasztro

Ötször gyorsabb lesz a palackvisszaváltás a Mohu vadiúj automatájával

Akár zsákból, tucatjával is a gépbe önthetjük a visszaváltható palackokat, hála a Mohu új, ömlesztett beöntésű norvég automatájának.

Újfajta, norvég gyártású megoldás könnyítheti meg az üvegvisszaváltást: az első, ömlesztett beöntésű automatát a Mohu már Budapesten is bemutatta, méghozzá egy III. kerületi Príma üzletben - írja az nlc.

visszaváltó automata
Ötször gyorsabb lesz a palackvisszaváltás a Mohu új automatájával

Nem kell többé egyesével dobálnunk

A műanyag palackokat, fémdobozokat és az üvegeket már nem egyesével kell behelyezni: az új automata akár száz darabot is képes egyszerre feldolgozni.

Az új, TOMRA gyártmányú R2-es típusú automatákba akár zsákból is bele lehet önteni a visszaváltandó palackokat, a berendezés pedig automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat.

Az új eljárás akár ötször gyorsabb lehet, mint amikor egyesével dobáljuk be őket.

Fontos!

Csak visszaváltható csomagolású termékeket szabad beledobni!

A pilisvörösvári tesztüzem nagyon sikeres volt, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője elmondta, hogy nagyon szeretik a vásárlók, máshonnan is odamennek visszaváltani.

Ma már több mint 600 ilyen ömlesztett beöntésű automata működik világszerte.

Forrásunk volt.

