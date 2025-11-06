Ötször gyorsabb lesz a palackvisszaváltás a Mohu vadiúj automatájával

Újfajta, norvég gyártású megoldás könnyítheti meg az üvegvisszaváltást: az első, ömlesztett beöntésű automatát a Mohu már Budapesten is bemutatta, méghozzá egy III. kerületi Príma üzletben - írja az nlc.
Nem kell többé egyesével dobálnunk
A műanyag palackokat, fémdobozokat és az üvegeket már nem egyesével kell behelyezni: az új automata akár száz darabot is képes egyszerre feldolgozni.
Az új, TOMRA gyártmányú R2-es típusú automatákba akár zsákból is bele lehet önteni a visszaváltandó palackokat, a berendezés pedig automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat.
Az új eljárás akár ötször gyorsabb lehet, mint amikor egyesével dobáljuk be őket.
Fontos!
A pilisvörösvári tesztüzem nagyon sikeres volt, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője elmondta, hogy nagyon szeretik a vásárlók, máshonnan is odamennek visszaváltani.
Ma már több mint 600 ilyen ömlesztett beöntésű automata működik világszerte.