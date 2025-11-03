Gasztro

Ezeket kerüld el: 4 alkalom, amikor a szivacsod szabotálja a takarítást

Apró, hétköznapi tárgy, amit szinte minden nap használunk, mégis könnyen a baktériumok melegágyává válhat. A mosogatószivacs helytelen használata nemcsak a tisztaságot, hanem az egészséget is veszélyeztetheti – mutatjuk, milyen hibákat érdemes elkerülni.

A mosogatószivacs talán az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz — de ha nem megfelelően használod, épp az ellenkező hatást érheted el: nemcsak még mocskosabb lehet tőle a tisztítandó felület, de a baktériumok terjedését is segítheti. A Real Simple szerint legalább négy ilyen tipikus hiba van, amit sokan elkövetnek a mosogatószivacsuk használata során.

Egy elhasználódott vagy nem megfelelően kezelt szivacs nemcsak kevésbé hatékony a tisztításban, hanem baktériumok és szennyeződések forrásává is válhat. A higiénia tehát nem csak esztétikai kérdés — a szivacs állapota közvetlenül befolyásolja, mennyire biztonságos és egészséges a konyhai környezeted.

