Ezért forralj otthon vizet citrommal és fahéjjal – Több hasznot is húzhatsz belőle

Szereted, ha jó illatú a lakás, de utálod az aerosolokat, kemikáliákat, illatosító rudakat, gyöngyöket? Megértjük, valóban nem szerencsés a nap 24 órájában vegyszereket és illatanyagokat belélegezni. Léteznek azonban természetes megoldások, például az alábbi olcsó módszer, kizárólag fahéjillat-imádóknak!
Forralj egy lábasnyi vizet, melybe 3-4 citromot darabokra vágva, héjastól belefőzöl, néhány fahéjrúd kíséretében... hogy miért? Elmondjuk!
- a keverék illata belengi a lakást, ezáltal a frissesség, tisztaság érzetét kelti
- természetes illatosítóként működik a vegyszeres bolti termékekkel szemben
- semlegesíti a nem kívánatos szagokat, ételszagot, olajszagot, cigiszagot stb.
- forralás után hagyd fedő nélkül a lábast, és hagyd, hogy a fahéjas-citrusos aroma és gőz tegye a dolgát!
- a fahéj + citrom kombója a téli időszakhoz különösen passzol
Extra tipp:
A citrusokban levő citromsav illetve az illóolajok ugyanis hatásosak a zsírfoltok ellen, és a konyhapultot, asztalt, csapokat is fényesre törölhetjük vele.
Tehetsz a vízbe extra fűszereket is, például csillagánizst, kardamomot, szegfűszeget is!
