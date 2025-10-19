Ezért forralj otthon vizet citrommal és fahéjjal – Több hasznot is húzhatsz belőle

Otthon Tippünket csak imádni lehet: nem elég, hogy hamisítatlan őszi-téli hangulatot és kiváló illatot teremtesz majd vele otthon, de egyéb praktikus haszna is van. Ezért forralj vizet citrommal és fahéjjal:

Szereted, ha jó illatú a lakás, de utálod az aerosolokat, kemikáliákat, illatosító rudakat, gyöngyöket? Megértjük, valóban nem szerencsés a nap 24 órájában vegyszereket és illatanyagokat belélegezni. Léteznek azonban természetes megoldások, például az alábbi olcsó módszer, kizárólag fahéjillat-imádóknak!

A párolgó fahéjas-citromos víz kiváló illatosító és szagelszívó

Forralj egy lábasnyi vizet, melybe 3-4 citromot darabokra vágva, héjastól belefőzöl, néhány fahéjrúd kíséretében... hogy miért? Elmondjuk!

a keverék illata belengi a lakást, ezáltal a frissesség, tisztaság érzetét kelti

természetes illatosítóként működik a vegyszeres bolti termékekkel szemben

működik a vegyszeres bolti termékekkel szemben semlegesíti a nem kívánatos szagokat, ételszagot , olajszagot , cigiszagot stb.

, , cigiszagot stb. forralás után hagyd fedő nélkül a lábast, és hagyd, hogy a fahéjas-citrusos aroma és gőz tegye a dolgát!

a fahéj + citrom kombója a téli időszakhoz különösen passzol

Extra tipp: ha elég volt a párologtatásból, és illatozik a lakás, a maradék citromos-fahéjas vizet öntsd egy üres sprayflakonba, és használd a keveréket általános tisztítószerként.

A citrusokban levő citromsav illetve az illóolajok ugyanis hatásosak a zsírfoltok ellen, és a konyhapultot, asztalt, csapokat is fényesre törölhetjük vele.

Tehetsz a vízbe extra fűszereket is, például csillagánizst, kardamomot, szegfűszeget is!

