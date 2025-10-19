Gasztro

2025.10.19.

Ezért forralj otthon vizet citrommal és fahéjjal – Több hasznot is húzhatsz belőle

Nosalty profilképe Nosalty

Otthon Tippünket csak imádni lehet: nem elég, hogy hamisítatlan őszi-téli hangulatot és kiváló illatot teremtesz majd vele otthon, de egyéb praktikus haszna is van. Ezért forralj vizet citrommal és fahéjjal:

Szereted, ha jó illatú a lakás, de utálod az aerosolokat, kemikáliákat, illatosító rudakat, gyöngyöket? Megértjük, valóban nem szerencsés a nap 24 órájában vegyszereket és illatanyagokat belélegezni. Léteznek azonban természetes megoldások, például az alábbi olcsó módszer, kizárólag fahéjillat-imádóknak!

citrom és fahéj vágódeszkán
A párolgó fahéjas-citromos víz kiváló illatosító és szagelszívó

Forralj egy lábasnyi vizet, melybe 3-4 citromot darabokra vágva, héjastól belefőzöl, néhány fahéjrúd kíséretében... hogy miért? Elmondjuk!

  • a keverék illata belengi a lakást, ezáltal a frissesség, tisztaság érzetét kelti
  • természetes illatosítóként működik a vegyszeres bolti termékekkel szemben
  • semlegesíti a nem kívánatos szagokat, ételszagot, olajszagot, cigiszagot stb.
  • forralás után hagyd fedő nélkül a lábast, és hagyd, hogy a fahéjas-citrusos aroma és gőz tegye a dolgát!
  • a fahéj + citrom kombója a téli időszakhoz különösen passzol

Extra tipp:

ha elég volt a párologtatásból, és illatozik a lakás, a maradék citromos-fahéjas vizet öntsd egy üres sprayflakonba, és használd a keveréket általános tisztítószerként.

A citrusokban levő citromsav illetve az illóolajok ugyanis hatásosak a zsírfoltok ellen, és a konyhapultot, asztalt, csapokat is fényesre törölhetjük vele.

Tehetsz a vízbe extra fűszereket is, például csillagánizst, kardamomot, szegfűszeget is!

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept