2025.10.14.

Ezért ne gereblyézd össze a lehullott faleveleket a kertedben

Ahogy beköszönt az ősz, sokan azonnal nekiállnak gereblyézni, pedig a lehullott falevelek nem ellenségek. Az avar valójában a természet egyik legokosabb ajándéka – védi a talajt, táplálja a növényeket, és otthont ad rengeteg élőlénynek.

A National Wildlife Federation szakértője, Mary Phillips elárulta: a lehullott levelek természetes védőréteget alkotnak a talajon. Megőrzik a nedvességet, visszaszorítják a gyomokat, és amikor lebomlanak, tápanyaggal látják el a földet.

Egy nő faleveleket szedd fel a földről talicskával
Ezért tilos összegereblyézned a lehulló faleveleket a kertedben
Getty Images

Ez az egyszerű folyamat ugyanazt végzi el, amit mi drága műtrágyákkal próbálunk elérni – csak éppen ingyen és környezetkímélően.

Ráadásul a lehullott levelek nemcsak a talajt, hanem a kert élőlényeit is támogatják. Rengeteg rovar – például a szentjánosbogarak lárvái vagy egyes lepkefajok bábjai – a levelek között vészelik át a hideg hónapokat. Ha ezeket eltakarítjuk, gyakorlatilag elpusztítjuk a következő tavasz rovarvilágát, ami a madarak és más élőlények táplálékláncát is megzavarja.

Mit tegyél, ha mégis szereted a rendezett udvart?

Szerencsére nem kell választanod a természetesség és az esztétika között – a kettő megfér egymás mellett.

Hagyd a leveleket vékony rétegben

Ha a lehullott levelek csak egy vékony rétegben borítják a gyepet, bátran ottmaradhatnak. A téli hónapok során fokozatosan lebomlanak, és tápanyaggá válnak. A vastag, nedves levélréteget viszont érdemes ritkítani, mert a fű így nem kap elég levegőt, és könnyen befülledhet.

Ne darálj mindent össze

Bár sokan fűnyíróval aprítják fel a leveleket, ez a módszer elpusztíthatja az avarban pihenő állatokat. Ha mégis aprítani szeretnél, tedd csak ott, ahol nem valószínű, hogy élőlények bújnak meg – például a járda melletti sávokban.

Készíts természetes „levélkerítést”

Ha rengeteg leveled van, gyűjtsd össze őket egy-egy félreeső sarokba. Egy kis gallykerettel körbevett levélhalom rendezettnek hat, miközben tökéletes téli menedéket ad a rovaroknak, sünöknek, békáknak is.

A járdákról viszont takarítsd el

A biztonság kedvéért az utakról, járdákról és kocsibeállókról mindig söpörd le a leveleket – a nedves avar ugyanis csúszós, és könnyen balesetet okozhat.

Miért éri meg együtt élni az avarral?

Ha nem bánsz ellenségként a lehullott levelekkel, a természet a javadra dolgozik.

Az avar szuper hasznos, hiszen:

  • táplálja a talajt
  • védi a növényeidet
  • életet ad a kert ökoszisztémájának

Ahelyett, hogy a szemétbe kerülne, a levelek visszaforgatják mindazt a tápanyagot, amit a fák egész nyáron felhalmoztak – ez az igazi körforgás.

A tudatos kertgondozás tehát nem a teljesen tiszta udvarról szól, hanem arról, hogy megtanuljunk együttműködni a természettel. Ha idén ősszel kicsit kevesebbet gereblyézel, a kerted – és a bolygó is – hálás lesz érte.

Forrásunk volt.

