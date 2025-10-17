A mogyoróhiány veszélybe sodorta a Nutellát, komoly lépésre szánta el magát a Ferrero

Akkora a mogyoróhiány, hogy az már a Nutellát is veszélyezteti, ezért komoly lépésre szánta el magát a Ferrero.

Nemcsak matcha- és pisztáciahiány sújtja a világot, már a törökmogyoróhiány is olyan mértéket öltött, hogy a Nutella is veszélybe kerülhet. A világ kedvenc mogyorókrémét gyártó Ferrero a mogyoróipari vészhelyzetre válaszul létrehozta a Mogyoró Agronómiai Programot. Az ingyenes program célja, hogy agronómusok, technikusok és termelők képzése révén tudják biztosítani a kiszámítható mogyoróellátást (és ezáltal a Nutella gyártását).

A világ legnagyobb mogyorótermelője Törökország, 2023-ban 650 ezer tonnát állítottak elő. Olaszország a második helyen áll, a világ mogyorótermelésének 8%-át biztosítja.

Azonban most jelentős visszaesés várható, az átlagos 100-110 ezer tonna helyett a 2025-ös olasz mogyorótermés előreláthatólag 60 ezer tonna lesz.

A Ferrero Csoport összesen 10 országból vásárol termést az édességek gyártásához, több mint ezer beszállítóval áll kapcsolatban, és 8 mogyorófeldolgozó üzemmel rendelkezik.

A klímaváltozás veszélyt jelent a mogyorótermesztésre, kezdve Olaszországgal... megkérdeztük magunktól, mit tehetünk az ágazat, különösen az olasz ágazat támogatására, és úgy döntöttünk, hogy a tudásba fektetünk be – hangsúlyozza Marco Botta, a Ferrero Hazelnut Company, a Ferrero Csoport mogyoróért felelős belső részlegének ügyvezető igazgatója az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági lap cikkében.

Bár egy átmeneti válságról van szó, a mogyorótermesztőknek és -feldolgozóknak fel kell készülniük, hogy a klímaváltozás nyomán a jövőben ez egy rendszeresen visszatérő probléma lesz. A Ferrero Csoport és két olasz kutatóintézet által kidolgozott nyolchónapos program fókuszában ezért azok a megoldások állnak, amelyek ellensúlyozhatják a klímaváltozás és a kapcsolódó növénybetegségek által okozott károkat.

A programban kiemelten foglalkoznak emellett a víz, vagyis a mogyoróültetvények öntözésének kérdésével, akárcsak a műtrágyák használatának korlátozásával és a regeneratív gyakorlatok előtérbe helyezésével.

Mindezt pedig a gyakorlatba is átültetik, és hat bemutatófarmot hoznak létre, ahol innovatív technológiákat dolgoznak ki a mogyorótermesztés klímaválságbiztossá tétele érdekében.

