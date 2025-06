3 gyönyörű kúszónövény a teraszra, mely bírja a strapát a nyári melegben

Egyik különlegesebb, mint a másik, mi nem tudnánk választani közülük... lessétek meg ti is az alábbi három, nyári forróságot is júl tűrő kúszónövényt, mely cserépben, a teraszon, erkélyen is kitart, nem mellesleg pedig pompásan mutat!