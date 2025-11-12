A Tiktokon sokak által követett és ismert Termékkritikus utána járt a mozis sajtszószoknak, ugyanis egyre többen jelezték felé, hogy nagyon sokan romlott a nachos mellé kikért sajtszószok minősége. Mint kiderült, sok mozi olyan szószt kínál, aminek sajttartalma a nullával egyenlő.

A TikTokról ismert Termékkritikus górcső alá vette a mozis sajtszószokat, ugyanis egyre többen elégedetlenek azok minőségével. A végeredmény igen lesújtó, mint kiderült, semmi köze a sajthoz a mozikban kínált „sajtszószoknak".

Átverés a mozikban? Ezt kapjuk valójában a sajtszósz helyett

A Termékkritikus szerint, azokon a helyeken, melyeket a Pannónia Movie Kft. üzemeltet, úgy mint a Lurdy, a GoBuda Mall és a Pólus mozi, a fogyasztókat teljesen megtévesztik.

Az általa bemutatott (Pólus Centerből származó) sajtszósz folyékony, híg állagú, amit a megvásárlás után hazavitt (így az kihűlt). Állítása szerint egyáltalán nem tartalmaz sajtot, így jogilag nem lehetne sajtszósznak hívni, pláne nem árusítani.

Aki ebből vásárolt az genetikailag módosított repceolajból, szójából, kukoricából, vízből és adalékanyagba tunkolta nachosát. Mindezt onnét tudja, hogy a moziban is elérhető a terméket bemutató adatlap, mi szerint ezeket a sajtszószókat a Granny's gyártja, és leírása szerint semennyi valódi sajtot nem tartalmaz. Ennek fényében jogsértésnek tekinthető, amit a Granny's csinálja – állítja a Termékkritikus, hiszen a leírásban háromszor szerepel a sajt szó, illetve a cheddar is megjelenik.

Sós, zsíros, keményítős szutyok az egész – mondja el a videóban.

A videóban az is elhangzik, hogy felkérte a magyar hatóságokat, hogy vizsgálják meg, valóban sajtszósz kínálnak-e a mozik, emellett a Pannónia Movie Kft.-t nyilvánosan bocsánatkérésre szólította fel, amiért megtévesztik a magyar vásárlókat, illetve, hogy értesítsék a mozikat, hogy ne használják a sajtszósz kifejezést.

Mi a helyzet a Cinema City sajtszószával?

A Cinema city weboldalán ugyan csak elérhetőek az értékesített termékek adatai, így erről is pontos információt szerezhet az, aki íváncsi rá, mit vásárol a filmhez nassolnivalónak.

Az adatlap szerint a Cinema City sajtszószai 1 százalék sajtot tartalmaznak, emellett fel van tüntetve a sajtsavó kifejezés is, azonban ez a sajt készítéséből származó melléktermék, ami nem minősül sajtnak semmilyen értelemben.

A Sugár mozi üdítő kivétel, hiszen itt sajt ízű szószt tüntetnek fel az árlistán, és nem sajtszószt.

A videóban bemutatom az árlisták adatait, kiszámolom, mekkora haszon keletkezhet egy-egy adagon, és azt is elmagyarázom, miért nem minősülhet a „sajtsavó" sajtnak a Magyar Élelmiszerkönyv szerint. A hivataloknál országos vizsgálat kezdeményezését indítványoztam az összes nagy mozi ellen, beleértve a Cinema City hálózatot is. A Sugár Mozi megfelelően „sajtízű" ként definiálja a szószt, külön köszönöm Nekik, hogy kiemelten foglalkoznak a megfelelő tájékoztatással.

