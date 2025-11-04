A férfiaknak kétszer annyi mozgás kell a szívük védelméhez, mint a nőknek

Egy friss kutatás szerint a nők szervezete hatékonyabban reagál a mozgásra: míg nekik heti néhány óra is elég a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez, a férfiaknak ennek akár a duplájára is szükségük lehet.

Egy friss kutatás meglepő eredményre jutott: nem mindegy, ki mennyit mozog, és az sem, hogy nőként vagy férfiként tesszük-e. Több mint nyolcvanezer ember adatait vizsgálva a tudósok arra jöttek rá, hogy a nők kevesebb testmozgással is ugyanakkora védelmet élvezhetnek a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben, mint a férfiak.

A férfiaknak kétszer annyi mozgás kell, mint a nőknek a szívük védelméhez Getty Images

A tanulmány szerint a nőknek hetente körülbelül 250 percnyi mozgás is elég volt ahhoz, hogy 30 százalékkal csökkenjen a szívbetegség kialakulásának esélye.

A férfiaknál ugyanez a hatás csak közel 530 perc – vagyis nagyjából kilenc óra – mozgás után volt megfigyelhető.

Ez nem azt jelenti, hogy a nőknek elég kevesebbet sportolniuk, sokkal inkább azt, hogy a szervezetük másképp reagál a fizikai aktivitásra.

A különbség hátterében több tényező is állhat:

A nők hormonháztartása,

testösszetétele,

vagy akár az, hogy más típusú mozgásformákat részesítenek előnyben, mind befolyásolhatják a szervezetük reakcióit.

A kutatók szerint ez a felismerés megerősíti azt, hogy az általános ajánlások – például a heti 150 perc közepes intenzitású mozgás – nem feltétlenül vonatkoznak mindenkire egyformán.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a legfontosabb az, hogy rendszeresen mozogjunk, bármilyen formában is tesszük. Egy rövid séta, egy könnyed biciklizés vagy heti néhány jógaóra is sokat számíthat a szívünk egészsége szempontjából. A lényeg, hogy ne hagyjuk, hogy a mozgás hiánya váljon a megszokássá – mert hosszú távon ez a legnagyobb kockázat.

Forrásunk volt.