Mosószer és tojáshéj keveréke: mondjuk, mire használhatod

A háztartási trükkök szakértői esküsznek a mosószer és a tojáshéj keverékére, rendkívül hatékony a mosogatásnál, ugyanis a tojáshéj kiválóan alkalmas edények, serpenyők tisztítására.

Fontos: üvegből készült konyhai eszközöket, edényeket ne súroljunk ezzel a különleges keverékkel, mert opálossá válhat az üveg felülete.

Miért a tojáshéj?

A tojáshéjból ingyen készíthetünk hatékony házi tisztítószert, ráadásul környezetkímélőbb opció is.

Így készítsük el a keveréket:

A tojáshéjat egy kis tálban törjük nagyon apróra.

Adjunk hozzá egy kis mosószert, és jól keverjük össze, hogy összeálljon.

Vigyük fel a keveréket a tisztítani kívánt felületre, legyen az tányér, serpenyő vagy tálca.

Óvatosan dörzsöljük át a felületet ruhával vagy szivaccsal, és a szokásos módon tisztítsuk meg.

Öblítsük le a felületet meleg vízzel, és kész is vagyunk!

A tojáshéjat sokoldalúan felhasználhatjuk

A tojáshéj különféle tisztítási célokra is bevethető, kálciumtartalma és kemény textúrája segíthet az edények, serpenyők tisztításában, ruhák fehérítésében, de akár a lefolyónk tisztításában is.

A növényeknek is jót tesz: a cserepes növényeknél ajánlott a cserepek aljára kavicsot helyezni, mielőtt földdel töltenénk meg, hogy biztosítsuk a megfelelő levegőáramlást és vízelvezetést. Kavicsok helyett használhatunk összetört tojáshéjat is, mely tápanyaggal is ellátja a növényt. 1-2 év múlva, a következő átültetésre fel is használódik.

