Bár sok helyen lehet azt olvasni vagy látni, hogy a mosószer adagolókupakját érdemes a ruhákkal együtt a mosógép dobjába helyezni, valójában ez a szokás több problémát is okozhat – még akkor is, ha magán a mosószer csomagolásán is ez áll.

Ezért nem jó ötlet a mosószer kupakját a dobba tenni Getty Images

A gép hosszú távú megbízható működése, valamint a ruhák makulátlan tisztasága érdekében fontos, hogy tudatos rutint alakítsunk ki a mosás során. Sokan azért teszik a kupakot a dobba, mert úgy gondolják, így pontosabb a mosószer adagolása, és közvetlenül a ruhákhoz jut az anyag, de a szakértők szerint ez a megoldás kockázatos lehet.

A modern mosógépek érzékenyebbek az ilyen idegen tárgyakra, és a kupak a mosás közben fellépő hő, mozgás és nyomás hatására könnyen eldeformálódhat vagy eltörhet.

Az ilyen sérülések nemcsak a kupakban, hanem magában a gépben is kárt okozhatnak, idővel akár komolyabb meghibásodáshoz vezetve. Emellett a kupakon maradt mosószer nem mindig öblítődik ki teljesen, így nemcsak lerakódásokat okozhat a gép belsejében, hanem a ruhákon is nyomot hagyhat, például sötét, nehezen eltávolítható foltok formájában.

Az is előfordulhat, hogy a kupak mosás közben zavaró zajt kelt, ami a gép stabilitását is befolyásolhatja.

A legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a mosószert a készülék saját adagolórekeszébe töltjük, hiszen ez biztosítja az egyenletes eloszlást és a megfelelő hígítást. Amennyiben mégis a kupakot használjuk a mennyiség kimérésére, érdemes azt utána azonnal elmosni, és nem hagyni a dobban.

Alternatívaként a kapszulás mosószerek jelenthetnek praktikus megoldást, mivel ezeket eleve úgy tervezték, hogy közvetlenül a dobba kerülve fejtsék ki hatásukat, anélkül, hogy bármiféle kárt okoznának a gépben.

Forrásunk volt.

Még több otthon tipp: