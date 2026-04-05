A legtöbben a színek szerint válogatják szét a szennyest, pedig legalább ennyire fontos az anyagok és a textilek funkciója is! Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, mi az a hiba, amit sokan elkövetnek!

A mosásnál sokan úgy érzik, már mindent jól csinálnak, ha külön teszik a fehér, a fekete és a színes ruhákat. Pedig nemcsak az árnyalatok számítanak: az sem mindegy, milyen típusú textilek kerülnek egy mosásba. Az egyik leggyakoribb hiba például az, amikor a törölközők a pólók, nadrágok és egyéb mindennapi ruhadarabok mellé kerülnek.

Sokan elkövetik ezt a mosási hibát, pedig komoly kárt okozhat

Elsőre praktikus megoldásnak tűnhet egyben elindítani a mosást, valójában azonban ezzel a ruhák állagának, tisztaságának és élettartamának is árthatunk.

Miért problémás együtt mosni őket?

Sokan tisztának gondolják a törölközőket, hiszen többnyire tiszta testet törlünk velük. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A törölközők gyakran a párás fürdőszobában száradnak, ahol a rossz szellőzés miatt könnyebben elszaporodhatnak bennük a baktériumok és a kellemetlen szagokat okozó mikroorganizmusok.

Mivel az anyaguk kifejezetten jó nedvszívó, hosszabban magukban tarthatják a nedvességet is.

Ha ezeket együtt mossuk a hétköznapi ruhákkal, a szennyeződések és a textilszálak könnyebben átkerülhetnek egyik anyagról a másikra. Ez nemcsak higiéniai szempontból lehet gond, hanem a ruhák kinézetét is rontja.

Más programot igényelnek

A törölközők vastagabb, strapabíróbb anyagból készülnek, ezért általában erősebb mosási programot és magasabb hőfokot bírnak el. Egy egyszerű póló, ing vagy nadrág viszont gyakran kímélőbb tisztítást igényel.

Ha a törölközőkhöz igazítjuk a programot, a ruhák könnyebben megnyúlhatnak, elveszíthetik formájukat, sőt a magasabb hőmérséklettől akár össze is mehetnek vagy kifakulhatnak.

Az sem mindegy, milyen adalékot használunk. A törölközőknél az öblítő sok esetben kifejezetten kerülendő, mert csökkentheti az anyag nedvszívó képességét. Egy rosszul megválasztott mosási rutin tehát hosszú távon a törölközők minőségét is rontja.

Egy egyszerű póló, ing vagy nadrág gyakran kímélőbb tisztítást igényel

A bolyhosodás is gond lehet

A törölközők szöszösödése szintén sok bosszúságot okozhat. A leváló bolyhok rátapadhatnak a sötétebb vagy finomabb ruhadarabokra, amitől azok elhasználtnak, ápolatlannak tűnhetnek.

Mit tegyünk, ha mégis együtt kell mosni?

Ideális esetben a törölközők külön mosást kapnak, de ha ez nem megoldható, érdemes néhány szabályt betartani. Csak vastagabb, ellenállóbb anyagokkal kerüljenek egy mosásba. Segíthet az is, ha a ruhákat kifordítva, mosózsákban tesszük be, és semmiképp sem tömjük tele a gépet.

