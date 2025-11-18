Család

2025.11.18.

Mit főzzek ma? Selymes, sült édesburgonya-krémleves, házi falafel szendvics és túrórudi-palacsinta csábít asztalhoz

Szezonális krémlevessel, vega szendvicsfélével és palacsintának álcázott túrórudival jutalmazzuk magunkat.

Színes, ízes menüsor!

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a...

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

