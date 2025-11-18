Színes, ízes menüsor!
Mit főzzek ma? Selymes, sült édesburgonya-krémleves, házi falafel szendvics és túrórudi-palacsinta csábít asztalhoz
Szezonális krémlevessel, vega szendvicsfélével és palacsintának álcázott túrórudival jutalmazzuk magunkat.
Színes, ízes menüsor!
Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.
Ez a leves az olasz nagyik csodaszere a megfázás ellen, ezért kapta a „penicillinleves” becenevet. Igazi olasz komfort kaja, ami nemcsak a testünket, de a lelkünket is melengeti. Eredetileg ...
A brit hétköznapok elmaradhatatlan kelléke a sausage roll, azaz a kolbásztekercs, amit az aluljárós pékségtől a sarki pubig mindenhol kapni. Igazi sörkorcsolya, ami reggelire is kiváló, ...
A kutatók szilikon sütőformákat teszteltek, és megállapították, hogy veszélyes vegyületek juthatnak belőlük az élelmiszerekbe és a beltéri levegőbe. A jó hír? Van egy egyszerű megoldás.
A körte méltatlanul keveset fogyasztott és használt gyümölcsünk, pedig előételtől a desszertig minden fogásban megállja a helyét - ezt bizonyítja napi menünk is.
A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...