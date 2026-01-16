Mit főzzek a hétvégén? Cukkini, sütőtök, paradicsom a piedesztálon, lasagne és puha fánk finomkodik

Pompás hétvégi fogások:
SZOMBAT
Előétel
Olívás-aszaltparadicsomos-vekni
Desszert
Vegán tejbegríz datolyakaramellel
VASÁRNAP
A soron következő menüsor több, mint kívánatos! Csodás sütőtökös-babos egytállal, cukkinis lasagnéval pörgetjük meg a zöldségeket a hétvégén, de tejbegrízt és vegán fánkot is kínálunk nektek.
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...
Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...
A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...
Csepregi Éva tudatos életmódváltással készült a nagy koncertre: az énekesnő egy év alatt tíz kilót fogyott, és azt is elárulta, mi volt az egyszerű, de következetesen betartott módszer, amely segített neki elérni és megtartani az új formáját.Nosalty
Nem mindig könnyű estére elérni azt a zen állapotot, amivel nyugodtan merülhetünk álomba. Most mutatjuk, melyek azok az italok, amik tényleg segítik a nyugodt, éjszakai pihenést.Nosalty
A randizás sokszor tényleg úgy működik, mint egy sport: kell hozzá stratégia, kitartás, és van benne kudarc, de néha győzelem is. Egy friss nemzetközi kutatás szerint azonban 2026-ban már nem csak hasonlatról van szó – maga a sport lett az egyik legerősebb út az ismerkedéshez.Szabó Anna
Eltűnik a konyhapultról az edényszárító, és ezzel nemcsak hely szabadul fel, hanem a mosogatás utáni káosz is. Az új, fiókba rejtett megoldás letisztultabbá, rendezettebbé és meglepően praktikusabbá teszi a modern konyhákat.
Vega és vegán fogásokkal lakatunk benneteket jól továbbra is. Rakott palacsinta spenótosan, csokimousse tofuból és matcha bubble tea boldogít.
A cukorbetegség tünetei nem mindig egyformán jelentkeznek – sőt, nemcsak a betegség típusa, hanem a nemünk is befolyásolhatja, milyen jelek hívják fel rá a figyelmet. A diabétesz korai felismerése kulcsfontosságú, ehhez pedig érdemes tisztában lenni a nőknél és férfiaknál megjelenő különbségekkel is.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.