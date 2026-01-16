Gasztro

2026.01.16.

Mit főzzek a hétvégén? Cukkini, sütőtök, paradicsom a piedesztálon, lasagne és puha fánk finomkodik

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A soron következő menüsor több, mint kívánatos! Csodás sütőtökös-babos egytállal, cukkinis lasagnéval pörgetjük meg a zöldségeket a hétvégén, de tejbegrízt és vegán fánkot is kínálunk nektek.

Pompás hétvégi fogások:

SZOMBAT

VASÁRNAP

ázsiai levesek

Gyors vegán pho leves

Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...

habcsóktorta

Vegán trópusi pavlova

Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...

bundázott zöldség

Padlizsán schnitzel

A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

