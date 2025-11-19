Kicsit kényes, de imádjuk: ez az ideális hely a mikulásvirág számára

Téli kedvencünk a mikulásvirág, már csak a neve miatt is: de eleve, ki ne örülne egy pirosló virágos, vidám és mutatós szobanövénynek a kopár téli napokon? Lássuk, hol érzi magát legjobban a lakásban!

Nálatok van a lakásban mikulásvirág? Szinte biztosak vagyunk benne, hogy igen. És szépen virágzik, nem hullatja a leveleit? Na ebben már nem vagyunk annyira biztosak. A mikulásvirág ugyanis viszonylag kényes a környezetére, amihez szíve joga, mi viszont szeretnénk tudni, mik a pontos igényei, hogy gyönyörűen pompázzon otthonunkban.

Fény, hőmérséklet, huzat, elhelyezés? Ez mind döntő lehet, ha szeretnéd, hogy a leveleit se hullassa, és hibátlan szépségű legyen... de mi segítünk!

Ha szeretnéd tudni, hogyan és hol érdemes tartani a mikulásvirágot, kattints a képre a tippekért!

3 fotó

Az ideális hely a mikulásvirág számára tehát: egy világos szoba, lehetőleg keleti ablak közelében, ahol sok a szűrt fény, nem túl erős a Nap, nincs szemben a huzatos bejárati ajtóval, nincs fűtőtest mellett, és stabilan 15-22 fok közötti a hőmérséklet.

