Család

2025.11.19.

Kicsit kényes, de imádjuk: ez az ideális hely a mikulásvirág számára

Nosalty profilképe Nosalty

Téli kedvencünk a mikulásvirág, már csak a neve miatt is: de eleve, ki ne örülne egy pirosló virágos, vidám és mutatós szobanövénynek a kopár téli napokon? Lássuk, hol érzi magát legjobban a lakásban!

Nálatok van a lakásban mikulásvirág? Szinte biztosak vagyunk benne, hogy igen. És szépen virágzik, nem hullatja a leveleit? Na ebben már nem vagyunk annyira biztosak. A mikulásvirág ugyanis viszonylag kényes a környezetére, amihez szíve joga, mi viszont szeretnénk tudni, mik a pontos igényei, hogy gyönyörűen pompázzon otthonunkban.

Fény, hőmérséklet, huzat, elhelyezés? Ez mind döntő lehet, ha szeretnéd, hogy a leveleit se hullassa, és hibátlan szépségű legyen... de mi segítünk!

Ha szeretnéd tudni, hogyan és hol érdemes tartani a mikulásvirágot, kattints a képre a tippekért!

mikulásvirág a padlón, spániel mellett
mikulásvirágok ablakban
piros mikulásvirág közelről
3 fotó

Az ideális hely a mikulásvirág számára tehát:

egy világos szoba, lehetőleg keleti ablak közelében, ahol sok a szűrt fény, nem túl erős a Nap, nincs szemben a huzatos bejárati ajtóval, nincs fűtőtest mellett, és stabilan 15-22 fok közötti a hőmérséklet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

almaleves

Vaníliás almakrémleves

Attól még, hogy elmúlt a nyár, nem kell lemondanunk a gyümölcslevesekről. A téli időszakban is készíthetünk friss gyümölcsből, például almából, krémlevest, ami még zamatosabb ...

sajtos pogácsa

Klasszikus részeges pogácsa

A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Mosolygó idős nő
Család

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a...

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-reszeges-pogacsa
sajtos pogácsa

Klasszikus részeges pogácsa

A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept