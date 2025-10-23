Sokan nem gondolnak rá, pedig nem mindegy, hová kerül a mikró a konyhában

Könnyű nem megfelelően használni a mikrót, azonban valószínűleg a legtöbben nem gondolják, hogy már akkor hibát követnek el, amikor még bele sem került az étel. Mutatjuk, mi az a hiba, amit tudtukon kívül szinte mindenki elkövet a mikró használatánál.

A mikrohullámú sütők 1945-ös feltalálása óta nélkülözhetetlen konyhai eszközzé váltak. Kényelmet nyújtanak a mindennapi életben, de fontos, hogy megfelelően használjuk őket. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy gyerekjáték használni a mikrót, hiszen csak be kell tenni az ételt, benyomni pár gombot, és várnia, több ponton is elcsúszhat a dolog: vannak ételek, amiket kimondottan tilos betenni a mikróba, és rendszeresen tisztítani kell a megfelelő működés érdekében, de az sem mindegy, a konyhán belül hova teszed a készüléket.

Se a hűtő, se a mosogató mellett nincs jó helyen a mikró

Hova érdemes tenni a mikrót a konyhában?

Valószínűleg sokan elsősorban a kényelmi szempontokat veszik figyelembe a mikró helyének kiválasztásánál (vagy oda teszik, ahol épp akad elég tér neki), pedig ennél több tényező is közrejátszik abban, hova kellene ideális esetben tenni a mikrót.

Az egyik gyakori hiba, hogy a hűtő vagy sütő közelébe teszik a mikrót, pedig ez egyáltalán nem jó ötlet.

Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében ugyanis más elektronikus készülékektől távol kell elhelyezni a mikrót.

Emellett az is szempont, hogy a mikrohullámú sütő körül, különösen az oldalain és hátulján, elegendő helynek kell lennie a megfelelő szellőzés érdekében.

Az ebből fakadóan túlmelegedés és ezáltal a készülék károsodásának megelőzése érdekében a zárt terek mindenképp kerülendőek.

Akárcsak a különböző vizes blokkok. A mikrohullámú sütők elektromos készülékek, és víz közelében történő elhelyezésük növeli az áramütés vagy rövidzárlat kockázatát.

A vízcseppek károsíthatják a mikrohullámú sütő belső alkatrészeit is, ami működési zavarokhoz vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.

Azt is érdemes átgondolni, hogy a mikrónak nem szabad túl magasan lennie. Ha mondjuk szemmagasságban vagy afölött kap helyet, akkor azt kockáztatjuk, hogy egy óvatlan pillanatban ránkömlik a forró étel, ahogy vesszük ki akár a mikróból. Ez nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet.

Tudtad? Nem szabad, hogy a mikró más készülékekkel, például hűtőszekrényekkel, osztozzon a konnektoron.

Bár egyértelműnek tűnhet, mégis meg kell említeni, hogy a mikrót csak olyan sík helyen szabad elhelyezni, amely elbírja annak súlyát étellel együtt.

Forrásunk volt.