Sokan nem gondolnak rá, pedig nem mindegy, hová kerül a mikró a konyhában

A mikrohullámú sütők 1945-ös feltalálása óta nélkülözhetetlen konyhai eszközzé váltak. Kényelmet nyújtanak a mindennapi életben, de fontos, hogy megfelelően használjuk őket. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy gyerekjáték használni a mikrót, hiszen csak be kell tenni az ételt, benyomni pár gombot, és várnia, több ponton is elcsúszhat a dolog: vannak ételek, amiket kimondottan tilos betenni a mikróba, és rendszeresen tisztítani kell a megfelelő működés érdekében, de az sem mindegy, a konyhán belül hova teszed a készüléket.
Hova érdemes tenni a mikrót a konyhában?
Valószínűleg sokan elsősorban a kényelmi szempontokat veszik figyelembe a mikró helyének kiválasztásánál (vagy oda teszik, ahol épp akad elég tér neki), pedig ennél több tényező is közrejátszik abban, hova kellene ideális esetben tenni a mikrót.
Az egyik gyakori hiba, hogy a hűtő vagy sütő közelébe teszik a mikrót, pedig ez egyáltalán nem jó ötlet.
Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében ugyanis más elektronikus készülékektől távol kell elhelyezni a mikrót.
Emellett az is szempont, hogy a mikrohullámú sütő körül, különösen az oldalain és hátulján, elegendő helynek kell lennie a megfelelő szellőzés érdekében.
Az ebből fakadóan túlmelegedés és ezáltal a készülék károsodásának megelőzése érdekében a zárt terek mindenképp kerülendőek.
Akárcsak a különböző vizes blokkok. A mikrohullámú sütők elektromos készülékek, és víz közelében történő elhelyezésük növeli az áramütés vagy rövidzárlat kockázatát.
A vízcseppek károsíthatják a mikrohullámú sütő belső alkatrészeit is, ami működési zavarokhoz vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.
Azt is érdemes átgondolni, hogy a mikrónak nem szabad túl magasan lennie. Ha mondjuk szemmagasságban vagy afölött kap helyet, akkor azt kockáztatjuk, hogy egy óvatlan pillanatban ránkömlik a forró étel, ahogy vesszük ki akár a mikróból. Ez nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet.
Tudtad?
Bár egyértelműnek tűnhet, mégis meg kell említeni, hogy a mikrót csak olyan sík helyen szabad elhelyezni, amely elbírja annak súlyát étellel együtt.