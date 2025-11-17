Erre a mézeskalács-trükkre vártál eddig: rögtön puha, könnyen összegyúrható tészta készül

Mai Napi Tippünkből megtudhatod, hogyan könnyítsd meg a saját dolgod a mézeskalácstészta összegyúrásánál, és mitől lesz rögtön puha a kisült figura.

Lassan itt az ideje, hogy elővegyük a legjobb mézeskalács-receptünket, hiszen nem lehet elég korán kezdeni az ünnepekre való készülődést. Ha neked is meggyűlt már a bajod a tészta összeállításával, főleg azzal a résszel, amikor a mézet kell a többi hozzávalóval simára keverni, akkor ez a tipp neked szól!

Melegítsd meg a mézet, így könnyebb összedolgozni a mézeskalács tésztáját

A tészta összeállítása

A mézeskalácskészítés legproblémásabb fázisa maga a tészta összeállítása, hiszen a ragacsos mézet bitang nehéz összekeverni a többi hozzávalóval. És hiába a sokféle kész fűszerkeverék, a mézet nem váltja ki egyik sem, hiszen az erőteljes illatú mézeskalácsot a lelkétől fosztanánk meg.

Ezt a nehézséget most egy igazán ötletes tippel orvosoljuk, így az előkészületek lendülete akkor sem törik meg, amikor a mézes fázishoz érünk.

Receptajánló:

Kemény végeredmény

Nem ritka kellemetlenség még, hogy a kisült figurák olyan kemények, hogy fogunk törik bele, ezért narancshéjjal együtt jó pár napra dobozba kell száműznünk őket, hogy megpuhuljanak. Ezt a korábbi rossz élményt is magunk mögött hagyhatjuk, ha a mézet nem a megszokott formájában tesszük a készülő, nyers tésztába.

A megoldás: a felmelegített méz!

Ez csupán annyit jelent, hogy a szükséges mennyiséget nem rögtön belekanalazzuk, hanem tálkába téve egy kicsit megmelegítjük.

Nem kell, hogy forró legyen, éppen csak legyen folyósabb, mint normál állapotában, mert így sokkal könnyebben tudjuk egyenletesen eldolgozni az anyagot. Így ráadásul a sütőből kivéve rögtön fogyaszthatjuk, hiszen a puha mézeskalács senki fogát nem fogja kikezdeni.

Plusz tipp: ehhez persze az is kell, hogy ne hagyjuk, hogy túl sötétté süljön a tészta, legyünk résen a sütő ajtajánál várakozva! Fontos az is, hogy ne túl magas hőfokon, körülbelül 180 fokon süljenek, és alig 6-8 percig, ha van légkeveréses sütőnk.

Tipp: Nyújtsd egyenletesre a tésztát, így egyenletesen tud sülni!

Szintén bevethető trükk a rugalmasabb, kevésbé törő tésztáért, ha a méz mennyiség felét porcukorral váltjuk ki.