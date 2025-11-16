Óriási magyar siker a világbajnokságon: 19 magyar sajtot is díjaztak

Idén Svájcban rendezték meg a World Cheese Awards versenyt, melyet a brit székhelyű Guild of Fine Food hozott létre 1988-ban. A versenyen 5244 sajtot bírált a 265 tagú zsűri, amelynek tagja volt Kun Anita, a Csíz Sajtműhely sajtkészítője Magyarországot képviselve.
Bár a a világbajnoki címet a svájci a Bergkäserei Vorderfultigen hegyi tejüzemben készült Gruyère AOP sajt nyerte, a magyar sajtkészítők is igen szépen szerepeltek termékeikkel.
3 arany, 10 ezüst és 6 bronz minősítést értek el a magyar sajtkészítők a 37. World Cheese Awards-on melyet idén Bernben rendeztek! Sokszor tapasztaltuk, hogy különösen igaz a sajtkészítők közösségére, hogy együtt tudunk örülni egymás sikerének, osztozni tudunk az örömben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mennyi mindennapos munka van egy-egy ilyen teljesítmény mögött. Gratulálunk!– írta közösségi oldalán a Magyar Sajtkészítők Egyesülete.
Lássuk a díjazottakat!
Arany minősítés
- Bükkisajt Sándor Tamás Sajtmanufaktúra – Bükki hegyvidéki tehénsajt 6 hónapos érlelésű
- Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Superiore Old
- Kincses Sajtműhely – Hegyi Sajt
Ezüst minősítés
- Újlaki Major – Érlelt Juhsajt
- Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Grande
- Aradi Sajt – Kipatéi Delight
- Bodor Enikő, Mekkentő Gazdaság – Selypi Sajt – Kupac
- Paraszt Sajt – Magyartarka Kemény 21 hónapos érlelésű
- Breier Farm – Pilisi Sajt 9 hónapos érlelésű
- Breier Farm – Tanya Sajt 3 hónapos érlelésű
- Halda Sajt – Trappista
- Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 12 hónapos érlelésű
- Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 6 hónapos érlelésű
Bronz minősítés
- Bömbi Tejtermékek – Bömbi félkemény érlelt sajt
- Kincses Sajtműhely – Camembert
- Aradi Sajt – Öreghegyi Kemény
- Breier Farm – Pilisi Sajt 3 hónapos érlelésű
- Tolbán Sajtmanufaktúra – Kék
- Aradi Sajt – Truffle-Aged Hard Cheese
Korábbi világversenyen is igen szépen szerepeltek a magyar sajtok.
