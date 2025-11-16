Gasztro

Óriási magyar siker a világbajnokságon: 19 magyar sajtot is díjaztak

Óriási sikert arattak a magyar sajtkészítők a 37. World Cheese Awards-on, ugyanis 19 sajt is díjat érdemelt.

Idén Svájcban rendezték meg a World Cheese Awards versenyt, melyet a brit székhelyű Guild of Fine Food hozott létre 1988-ban. A versenyen 5244 sajtot bírált a 265 tagú zsűri, amelynek tagja volt Kun Anita, a Csíz Sajtműhely sajtkészítője Magyarországot képviselve.

Magyar sajt
Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Bár a a világbajnoki címet a svájci a Bergkäserei Vorderfultigen hegyi tejüzemben készült Gruyère AOP sajt nyerte, a magyar sajtkészítők is igen szépen szerepeltek termékeikkel.

3 arany, 10 ezüst és 6 bronz minősítést értek el a magyar sajtkészítők a 37. World Cheese Awards-on melyet idén Bernben rendeztek! Sokszor tapasztaltuk, hogy különösen igaz a sajtkészítők közösségére, hogy együtt tudunk örülni egymás sikerének, osztozni tudunk az örömben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mennyi mindennapos munka van egy-egy ilyen teljesítmény mögött. Gratulálunk!

– írta közösségi oldalán a Magyar Sajtkészítők Egyesülete.

Lássuk a díjazottakat!

Arany minősítés

  • Bükkisajt Sándor Tamás Sajtmanufaktúra – Bükki hegyvidéki tehénsajt 6 hónapos érlelésű
  • Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Superiore Old
  • Kincses Sajtműhely – Hegyi Sajt

Ezüst minősítés

  • Újlaki Major – Érlelt Juhsajt
  • Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Grande
  • Aradi Sajt – Kipatéi Delight
  • Bodor Enikő, Mekkentő Gazdaság – Selypi Sajt – Kupac
  • Paraszt Sajt – Magyartarka Kemény 21 hónapos érlelésű
  • Breier Farm – Pilisi Sajt 9 hónapos érlelésű
  • Breier Farm – Tanya Sajt 3 hónapos érlelésű
  • Halda Sajt – Trappista
  • Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 12 hónapos érlelésű
  • Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 6 hónapos érlelésű

Bronz minősítés

  • Bömbi Tejtermékek – Bömbi félkemény érlelt sajt
  • Kincses Sajtműhely – Camembert
  • Aradi Sajt – Öreghegyi Kemény
  • Breier Farm – Pilisi Sajt 3 hónapos érlelésű
  • Tolbán Sajtmanufaktúra – Kék
  • Aradi Sajt – Truffle-Aged Hard Cheese

Korábbi világversenyen is igen szépen szerepeltek a magyar sajtok.

Címlapkép: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Forrásunk volt.

