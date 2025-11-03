Harmadáron találtuk meg a népszerű takarítóeszköz hasonmását a Lidl-ben

A TikTokon népszerű Scrub Daddy szivacs már nálunk is sok helyen kapható, de elég borsos az ára. Ha valaki nem akar ennyi pénzt elkölteni egy szivacsra, irány a Lidl, mert most harmadáron lehet hozzájutni a népszerű takarítóeszköz hasonmásához.

A Scrub Daddy szivacs meghódította a TikTokot, és miután ellepte az amerikai háztartásokat, már Magyarországon is kapni lehet. Igen ám, de borsos árat kell fizetni a népszerű termékért, a hivatalos magyar weboldalon 1700 Ft-ért rendelhető, míg más webáruházakban 2000 Ft körüli áron elérhető. Ez nem kevés egy szivacsért, ezért van egy jó hírünk azoknak, akik nem akarnak ennyit fizetni érte: a Lidl-ben a Srub Daddy-re kísértetiesen hasonló szivacsra leltünk, és közel negyedannyiba kerül, mint az eredeti.

Negyedáron adja a Lidl a Scrub Daddy hasonmását

Mi a Scrub Daddy titka?

A 2012-ben az amerikai Shark Tankben (nálunk Cápák között néven fut a műsor) feltűnt cég ikonikus termékének legfőbb jellemzője a FlexTexture hab, aminek köszönhetően a szivacs hideg vízben kemény marad, meleg vízben viszont lágyul, mégis elég erős ahhoz, hogy valóban dörzsölő hatást fejtsen ki az edényeken anélkül, hogy megkarcolná őket.

Lehet utánozni?

A felhasználói tapasztalatok is azt mutatják, ha nem is egy álom a takarítás vele, de jelentősen megkönnyíti a konya és más helyiségek tisztán tartását a Scrub Daddy szivacs. A minőséget meg kell fizetni, de sokaknak túlzásnak tűnhet az 1700-2000 Ft-os ár. Nekik az a jó hírünk van, hogy ha nem is teljesen ugyanolyan, de hasonló szivacsot találnak most a Lidl-ben, jóval kedvezőbb áron.

A Washy King és Queen fantázianevet viselő sárga és rózsaszín szivacsok mindössze 499 Ft-ba kerülnek.

Ha nem is ugyanolyan, de jól teljesített a Lidl szivacsa Nosalty

Elsődleges tapasztalataink alapján, ha a Lidl szivacsai nem is egy az egyben olyanok, mint a Scrub Daddy és Mommy, és kicsit puhábbak azoknál, óriási különbséget nem tapasztaltunk. Jelentjük, az előttünk tornyosuló tányérhalmot hatékonyan legyűrtük a Lidl szivacsával.

Mire figyelj a szivacs használatánál?