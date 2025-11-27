Itt az ideje, hogy tisztességesen felkészüljünk az adventi/ karácsonyi sütik gyártására! A Lidl most olyan áron kínálja kézi robotgépét, amit kár lenne kihagyni annak, akinél sokat dolgozik a sütő ebben az időszakban.

A november 29-től érvényes akciós újságot szemlézve találtunk egy olyan eszközt a Lidlben, ami biztos támaszod lesz az adventi és karácsonyi időszakban, ha sok sütemény készül. Lássuk, miről van szó pontosan!

A Lidl konyhai eszköze lesz a legnagyobb segítség a karácsonyi készülődéskor: ilyen olcsó talán még sose volt Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

November 29-től szuper áron kínálja a Lidl a profi kézi robotgépet, amire ráadásul 3 év garancia is jár.

A Silvercrest márkájú eszköz ára 7999 Ft, és 5 sebességfokozat és turbógomb is található rajta.

A csomag tartalma a robotgépen kívül 2 darab rozsdamentes nemesacél habverő és 2 darab dagasztókar.

Emellett egyéb konyhai eszközökkel is készül a Lidl, például nemesacél citrusfacsaróval, ami szintén 7999 forintos áron érhető el. Ehhez különböző méretű facsarókúpok is járnak, a különböző citrusfélékhez.

Konyhai eszközök 3 év garanciával forrás

Mire jó egy kézi robotgép?

A karácsonyi készülődés során nagy segítség egy ilyen kézi robotgép, hiszen használhatjuk gyors keveréshez és habveréshez, legyen szó tejszínhabról, tojásfehérjéről vagy süteménytésztáról, de kisebb adagok elkészítésére is ideális, ha nem akarsz nagy gépet elővenni. Mellette szól még, hogy helytakarékos és könnyen tárolható, ezért kis konyhákban is praktikus.

Receptajánló:

Ezeken kívül:

kényelmes és gyors használatot biztosít,

olcsóbb alternatívája a nagy álló robotgépeknek,

egyszerű tisztítani, mert csak a habverőkarokat kell elmosni.

Ráadásul nemcsak a karácsonyi időszakban nagy segítség, hanem az év bármely időszakában, amikor sütisütésre adjuk a fejünket.

Címlapkép: Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Forrásunk volt.