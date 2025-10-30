Újabb szuper akció a Lidl háza táján, november 3-tól, amivel felkészülhetünk a téli hidegre, pláne, ha lakásunk nehezen fűthető fel. Lássuk, mit és mennyiért kínál az áruházlánc!

Nem maradhat el az akciós újságok szemléje: most a Lidlből emelnénk ki egy szuper ajánlatot, amivel pillanatok alatt meleget varázsolhatsz otthonodba. A tél beállta előtt különösen hasznos egy ilyen eszköz beszerzése, főleg, ha nehezebb felfűteni a lakást. Lássuk, mire érdemes lecsapni!

A Lidl eszköze pikk-pakk felfűti a szobát: energiatakarékos, praktikus megoldást kínál

November 3-a, hétfőtől olyan eszközt kínál a Lidl, amiért a hidegben különösen hálás leszünk:

fali kerámia fűtőventilátort tudunk venni mindössze 11 111 forintért.

Az ajánlat Lidl Plus kártyával vehető igénybe, teljes ára 14 999 forint. A Tronic márkájú eszköz LED-es kijelzővel, digitális termosztáttal és időzítőfunkcióval van ellátva. Tartós PTC-fűtőelemmel, egyenletes légáramlást biztosító oszcillációs funkcióval rendelkezik, valamint 2 fűtési fokozatot lehet kapcsolni: 1150 és 2000 wattosat.

A fűtőventilátor mérete: 50x17x11 centiméter.

Az eszközre 3 év garancia jár.

Miért jó egy fali fűtőventilátor?

Egy fali kerámia fűtőventilátor több szempontból is praktikus és hatékony fűtési megoldás, különösen kisebb helyiségekben, fürdőszobákban, irodákban vagy kiegészítő fűtésként.

A kerámia fűtőventilátor előnyei:

gyors és hatékony fűtést biztosít: a kerámia fűtőelemek (PTC – Positive Temperature Coefficient) nagyon gyorsan felmelegszenek, és hatékonyan adják le a hőt

és fűtést biztosít: a kerámia fűtőelemek (PTC – Positive Temperature Coefficient) nagyon gyorsan felmelegszenek, és hatékonyan adják le a hőt energiatakarékos : ha a helyiség elér egy bizonyos hőmérsékletet, a fűtőelem csökkenti a teljesítményt, ezáltal kevesebb áramot fogyaszt, mint a hagyományos elektromos fűtőszálak

: ha a helyiség elér egy bizonyos hőmérsékletet, a fűtőelem csökkenti a teljesítményt, ezáltal kevesebb áramot fogyaszt, mint a hagyományos elektromos fűtőszálak gyors hőelosztás: egyenletesen szétoszlatja a meleget a helyiségben

Emellett helytakarékos is, hiszen a falra szerelve nem foglal helyet, illetve működése nem jár zajjal.

