A pohárkrémek, avagy a pohárdesszertek köre különösen hálás desszertforma, hiszen maradékmentőnek is tökéletesek, de ha mi kanalazni vágyjuk kedvencünket, akkor azt így is megtehetjük. Lássuk, te hányat ismersz fel a desszertekből készült pohárkrémekből!

Pohárdesszertekkel lehet készülni, ha vendégeket várunk, ha valamilyen gyors desszertet szeretnénk összeállítani vagy éppen megmaradt egy kis zserbó a hétvégéről, de a kukába dobni mégis csak fájó és felelőtlen tett lenne. Nézzük, ti hány pohárkrémet ismertek fel!

Nosalty-kvíz: hány klasszikus süteményből készült pohárkrémet ismersz fel?

A pohárkrémek vagy pohárdesszertek elegáns, rétegezett édességek, amelyeket üvegpohárban vagy kisebb tálkában tálalnak. Alapjuk lehet krém (például mascarpone, vaníliakrém, joghurt vagy puding), amelyet gyümölcsökkel, piskótával, kekszmorzsával, granolával vagy habbal rétegeznek. Előnye, hogy látványos, gyorsan elkészíthető, könnyen variálható az ízek és alapanyagok szerint, valamint jól adagolható egyéni adagokban. A klasszikus példák közé tartozik a tiramisu pohárban, a gyümölcsös joghurtkrémek vagy a csokoládés mousse rétegezve. Ünnepi alkalmakra és hétköznapi édességként is ideális, mivel egyszerre mutatós és praktikus desszert.

Bár sokféleképp felépíthetünk egy pohárdesszertet, általában egy alapréteg (például piskóta, kekszmorzsa), egy krémréteg (például vaníliapuding, mascarpone), egy gyümölcsréteg (például bogyósok, banánkarika vagy akár gyümölcsvelő) és díszítés (tejszínhab, csokiforgács, öntet) alkotja.

Amiért szeretjük a pohárdesszerteket:

gyors és egyszerű: nem kell sütni, sok recept percek alatt elkészül.

mutatós: a rétegek az üveg falán át szépen látszanak.

könnyen adagolható: mindenki saját kis poharat kap, nincs szeletelés.

változatos: az évszakoknak és ízléseknek megfelelően szinte végtelen kombináció készíthető

A legjobb, hogy egy pohárdesszertet tényleg a saját szájízünkre és egyéni preferenciánkra szabhatunk, így például el lehet készíteni egy ilyen desszertkölteményt mentes változatban is, emellett végtelen kreativitásnak ad teret egy-egy ilyen pohárka megalkotása. Nem véletlen népszerűek céges rendezvényeken, csapatépítőkön, esküvőkön és nagyszabású szülinapi bulikon.

Lássuk a kvízt!