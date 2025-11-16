Nosalty-kvíz: Sikerül felismerned az összes olajos magvat a képekről?

Az olajos magvak palettája rendkívül széles és változatos. Lássuk, te mennyire ismered őket - töltsd ki kvízünket!

A diótól a pisztácián át a napraforgómagig, az olajos magvak palettája rendkívül színes. Bár különböző méretű, formájú és olykor színű magokkal találkozhatunk, egy dolog közös bennük: rendkívül egészségesek. Lássuk, miért érdemes rendszeresen olajos magvakat fogyasztanod, a gyorstalpaló után pedig tudásodat is próbára teheted: kvízünkkel letesztelheted, vajon minden olajos magvat fel tudod ismerni a képekről.

Teszteld tudásod kvízünkkel!

Nemcsak nassolnivaló, hanem egészséges finomság!

Az olajos magvakat nemcsak azért szeretjük, mert finomak és ropogósak (ami extra élvezetet ad), de rendkívül egészségesek is.

Egyik legfontosabb tápanyagjellemzőjük, hogy gazdagok ún. többszörösen telítetlen pl. omega-3 zsírsavakban.

Kiváló növényi fehérjeforrások, ezért fontos alapélelmiszerei a vegetáriánus illetve a vegán konyhának, de mindenevőknek is érdemes fogyasztaniuk őket.

Összetett szénhidrát- és élelmirost-tartalmuknak köszönhetően jól beilleszthetőek mind a fogyókúrás, mind az inzulinrezisztencia- ill. a cukorbeteg étrendekbe is.

Kalciumtartalmuk kiemelkedő.

Emellett gazdagok magnéziumban, káliumban, foszforban, cinkben és mangánban, illetve B-vitaminokban és a szabadgyököket megkötő, antioxidáns hatású E-vitaminban.

Így tudsz több olajos magvat csempészni a táplálkozásodba

Bár az olajos magvak magukban rágcsálnivalóként is megállják a helyüket, izgalmas ízt és textúrát adhatnak a különböző ételekhez. Mutatjuk, hogyan használd fel ezeket a sokszínű alapanyagokat főzés közben:

Szórd meg velük a salátáidat.

Levesbetét helyett add őket levesekhez.

Tészták szószába keverj olajos magvakat.

Rántott ételek panírjába keverj apróra vágott olajos magvakat az extra ropogósságért.

A különböző köreteknek is jól áll egy kis magos szórás.

Meddig használhatod fel az olajos magvakat?

Az olajos magvakat szobahőmérsékleten legfeljebb három hónapig ajánlott tárolni, és csak akkor, ha jól felcímkézett, légmentesen záródó, fénytől és hőtől védett tárolóban tartod őket.

Ha azonban nagyobb mennyiség áll rendelkezésedre a ropogós alapanyagokból, akkor egyszerűen beteheted őket a fagyasztóba is, légmentesen záródó zacskóban vagy dobozban, így egy évig is elállnak.

Most pedig itt az ideje a kvíznek!