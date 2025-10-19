Gasztro

2025.10.19.

Nosalty-kvíz: Hány magyaros ételt ismersz fel a képeken?

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

A héten sem maradtok kvíz nélkül: most klasszikus magyaros ételekkel mérjük fel a tudásotokat. Ha felismertétek őket, készítsétek is el a legnagyobb kedvenceteket!

Nemrég a menzás ételek tettek próbára titeket, most jöjjenek azok a magyaros fogások, amiket mindig szívesen látunk a tányérunkon. Ti hányat ismertek fel közülük?

Bácskai rizses hús
Nosalty-kvíz: Hány magyaros ételt ismersz fel a képeken?

A magyaros ételek legfőbb jellemzői közé tartozik az, hogy kiadósak, fűszeresek és igazi házias ízvilágot képviselnek. A legtöbb fogás alapja a hagyma, a fűszerpaprika és a fokhagyma, ezek adják azt az összetéveszthetetlen „magyaros” ízt. A magyar konyhában sok a szaftos, lassan főzött étel, nem véletlen, hogy a pörkölt vagy a gulyás minden magyar család asztalán megfordul.

Receptajánló:

Ha valaki először kóstol magyar/magyaros ételt, valószínűleg a gulyáslevessel vagy a halászlével találkozik. A gulyás igazi klasszikus, bográcsban a legjobb, és minél tovább fő, annál karakteresebb az íze. A halászlé pedig főleg a Duna és a Tisza mentén népszerű, csípősen, jó adag paprikával. De nem szabad megfeledkezni a lángosról sem: a strandon frissen sütve, fokhagymásan, tejföllel és sajttal szeretjük a legjobban!

A magyaros ételek sok esetben a közösségi élményt is erősítik, például egy bográcsozás során, de a vasárnapi közös ebéd, a karácsonyi és húsvéti fogások elfogyasztása is mind jó érzéseket keltenek bennünk együtt ülve az asztalnál.

Most pedig lássuk, ti hány magyaros ételt ismertek fel!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept