A héten sem maradtok kvíz nélkül: most klasszikus magyaros ételekkel mérjük fel a tudásotokat. Ha felismertétek őket, készítsétek is el a legnagyobb kedvenceteket!

Nemrég a menzás ételek tettek próbára titeket, most jöjjenek azok a magyaros fogások, amiket mindig szívesen látunk a tányérunkon. Ti hányat ismertek fel közülük?

Nosalty-kvíz: Hány magyaros ételt ismersz fel a képeken?

A magyaros ételek legfőbb jellemzői közé tartozik az, hogy kiadósak, fűszeresek és igazi házias ízvilágot képviselnek. A legtöbb fogás alapja a hagyma, a fűszerpaprika és a fokhagyma, ezek adják azt az összetéveszthetetlen „magyaros” ízt. A magyar konyhában sok a szaftos, lassan főzött étel, nem véletlen, hogy a pörkölt vagy a gulyás minden magyar család asztalán megfordul.

Receptajánló:

Ha valaki először kóstol magyar/magyaros ételt, valószínűleg a gulyáslevessel vagy a halászlével találkozik. A gulyás igazi klasszikus, bográcsban a legjobb, és minél tovább fő, annál karakteresebb az íze. A halászlé pedig főleg a Duna és a Tisza mentén népszerű, csípősen, jó adag paprikával. De nem szabad megfeledkezni a lángosról sem: a strandon frissen sütve, fokhagymásan, tejföllel és sajttal szeretjük a legjobban!

A magyaros ételek sok esetben a közösségi élményt is erősítik, például egy bográcsozás során, de a vasárnapi közös ebéd, a karácsonyi és húsvéti fogások elfogyasztása is mind jó érzéseket keltenek bennünk együtt ülve az asztalnál.

Most pedig lássuk, ti hány magyaros ételt ismertek fel!