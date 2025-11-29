Elérkezett advent első hétvégéje, így most már nyugodt lelkiismerettel vághatunk bele az aprósütemények készítésébe. Ez alkalomból hoztunk nektek egy szuper kvízt, amiben az ünnepi időszak kedvenc aprósüteményeit kell képekről felismernetek. Játékra fel!

Az adventi időszak már javában a karácsonyi készülődésről szól. Ilyenkor előkerülnek a szívünknek kedves ünnepi receptek, köztük jó sok aprósütemény is, amiket egyszerűen nem lehet nem elkészíteni. Most az advent és a karácsony legjobbjait válogattuk össze, hogy próbára tegyünk titeket, vajon hányat ismertek fel közülük.

Nosalty-kvíz: Hány adventi aprósüteményt ismersz fel a képekről?

Ha nem is vagyunk oda kimondottan a karácsonyért, az adventi időszakot még tehetjük nekünk tetszővé, pláne, ha aprósüteményekkel hangolódunk az ünnepekre. Sok családi receptúra, gyerekekkel közös szaggatás, formázás, díszítés, édes ízek, fahéjas, szegfűszeges, vaníliás illatok: ezek mind hozzátartoznak az ünnepet megelőző időszakhoz.

Receptajánló:

Ilyenkor nincs olyan, hogy túl sok vajas keksz, mézeskalács, habcsók vagy éppen hókifli, hiszen ezek az aprósütik csak és kizárólag az év ezen időszakában készülnek. Ráadásul rájuk unni sem igen lehet, hiszen egy kis csavarral, például fűszerekkel mindig fel lehet dobni a régi recepteket is.

Ilyen a szegfűszeg, ánizs, fahéj, szerecsendió, vanília, gyömbér, csillagánizs, kardamon, szegfűbors, de a pirított, dió, mogyoró, mandula, a reszelt citrom-vagy éppen narancshéj is nagyon helyénvaló, hiszen igazi ünnepi hangulatot teremtenek.

Az aprósütik ráadásul jól eltarthatók, szépen csomagolva pedig tökéletes házi ajándékok is lehetnek. Akár hagyományos recepteket követünk, akár új ízekkel kísérletezünk, a karácsonyi aprósütik mindig különlegessé teszik a készülődést.

Játékra fel! Lássuk, te hány aprósüteményt ismersz fel a képekről!