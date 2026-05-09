Nem csak az ágyneműt kell kimosni – Ezeket a textileket is érdemes első használat előtt átmosni

Sokan természetesnek veszik, hogy az új ágynemű mosással kezdi az életét otthon, más textileknél viszont gyakran elmarad ez a lépés. Pedig a szakértők szerint több olyan ruhadarab és lakástextil is van, amit érdemes első használat előtt kimosni, mert a gyártás és a szállítás során különféle vegyi anyagokkal és szennyeződésekkel érintkezhetnek.

Az új ruhák és lakástextilek tisztának tűnnek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban készen állnak a használatra. A gyártási folyamat során festékanyagok, gyűrődésgátló vegyszerek és különféle textilkikészítő anyagok kerülhetnek az anyagokra, emellett a raktározás és a szállítás során por és egyéb szennyeződés is rájuk tapadhat.

A bőrgyógyászok szerint bizonyos vegyi anyagok – például a formaldehidtartalmú kezelések vagy egyes festékek – érzékenyebb embereknél bőrirritációt, viszketést vagy allergiás reakciót is kiválthatnak. Ez különösen igaz az ekcémára hajlamosaknál, a kisgyerekeknél és azoknál, akiknek érzékenyebb a bőrük.

Nem csak az ágyneműnél fontos az első mosás

Az ágyneműt sokan automatikusan kimossák első használat előtt, más textileknél viszont már kevésbé figyelnek erre. Pedig minden olyan anyagnál hasznos lehet az első mosás, ami hosszabb ideig közvetlenül érintkezik a bőrrel.

Ide tartoznak például a törölközők, a fürdőköpenyek, a pizsamák, az alsóneműk, a zoknik és a sportruházatok is. Ezeket ráadásul gyakran nedves környezetben használjuk, ezért különösen fontos lehet, hogy a gyártás során rajtuk maradt anyagokat eltávolítsuk.

A babaruháknál pedig szinte alapvető szabály az előmosás. A csecsemők bőre jóval érzékenyebb, ezért náluk még nagyobb jelentősége lehet annak, hogy a ruhákból kikerüljenek az irritáló maradványok.

Mely textileket érdemes biztosan kimosni?

Az egyik legfontosabb kategória az alsónemű és a zokni, hiszen ezek egész nap közvetlenül érintkeznek a bőrrel. Ugyanígy ajánlott első használat előtt átmosni a pizsamákat, ágyneműket, törölközőket és fürdőköpenyeket is.

Az első mosásnak ráadásul nemcsak higiéniai előnye van. Sok textil puhábbá, kellemesebb tapintásúvá válik utána, mert a gyártás során használt keményítő és kikészítő anyagok egy része kioldódik belőlük.

Nem kell mindent azonnal mosni

Persze nem szükséges pánikszerűen minden új textilt rögtön a mosógépbe dobni. Egy vastag kabát, díszpárna vagy dekorációs textil esetében elegendő lehet a józan mérlegelés, főleg ha nem érintkezik közvetlenül a bőrrel.

A szakértők szerint a lényeg inkább az, hogy a testközeli textileket kezeld tudatosabban. Az első mosás egyszerű és olcsó lépés, amellyel csökkenthető a bőrirritáció és a szennyeződések kockázata, miközben a textilek használata is komfortosabbá válik.

