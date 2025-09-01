Becsengettek! 5 életmentő (és kiváló!) pékség az iskolakezdéshez

A nyár vége, és a tanév eleje minden átmenet nélkül szokott lecsapni szülőkre és gyerekekre egyaránt. Egyik nap még ráérősen majszoljátok a reggelit, miközben a szobába bekúszik a nyári nap, a következőben meg már zöldhajnalban csörömpöl a vekker, és a komótosság jövő nyárig szabadságra megy. Ebben az őrületben nem csoda, ha nem mindig van idő arra, hogy otthon készült tízórait vigyenek magukkal az iskolások, de aggodalomra semmi ok, sok-sok pékségben magas minőségű alapanyagokból készült szendvicsek és péksütemények várják, hogy életet menthessenek.

Mi most megmutatjuk öt kedvenc pékségünket, nehogy ott állj elveszetten, aggódva, hogy éhen marad a gyerek. Mert mindig van a közeledben megoldás!

NOR/MA Grand

Ha van pékáru ezen a világon, aminek a gondolatától is elérzékenyülök, akkor az a NOR/MA kiflije, különösen egy kis vajjal, sóval meghintve.. Hmm… Na, most, hogy kiábrándoztam magam, lássuk, miért jó opció ez a pékség a Széll Kálmán tértől egy sóhajtásnyira, ha nem volt idő tízórait csomagolni. Egyrészt, mert minőségi alapanyagból dolgoznak, így biztos lehetsz benne, hogy a gyerek valódi tápanyaghoz jut napközben.

Sós és édes péksütik, előbbiből a gorgonzolás csiga utóbbiból a kardamomos tekercs a kedvencem, illetve szendvicsek is sorakoznak a pultban, ezek között találtok kecskesajtost, mozzarellást, lazacost és prágai sonkást is.

A NOR/MA persze nemcsak vészhelyzeti megoldásnak tökéletes, fantasztikus brunch-menüjük van, úgyhogy egy ráérősebb reggelen is érdemes visszatérni hozzájuk.

A NOR/MA grand szendvicse via

Budapest, Margit körút 75-87.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 7.00-20.00

Salt Bakery

Legyen bármilyen hónap, bármilyen nap, a Salt Bakery finomságaiért bármikor szívesen ellátogatunk a Tárogató úti pékségükbe, de most egy külön iskolakezdésre hangolt ajánlattal érkeztek, aminek még mi, „nagyok” is nehezen tudunk ellenállni.

Az iskolai csomagjaik két méretben érhetőek el, a kicsiben péksüti, ital (narancslé, tej vagy kakaó) és gyümölcs van, a nagyban pedig mindezek mellé csomagolnak egy szendvicset is.

Mindenre éhes kamaszoknak szerintem kitűnő választás. Ha mégsem rohantok annyira, csak reggeliznétek, vagy ha nem volt idő csomagolni, de biztosak akartok lenni benne, hogy a gyerek tízóraija jó minőségű és egészséges, akkor itt találjátok a legjobb megoldást.

A Salt Bakery reggelije via

Budapest, Tárogató út 68.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-18.00, szombat-vasárnap 8.00-14.00

Bäckerei Leitermann Pékség

Az igazi, sváb hagyományokat őrző pékséget Móron találjátok, és már a zseniális kenyereikért is érdemes betérni hozzájuk, a vadkovászosra szavakat is nehéz találni, de akkor sem okoznak csalódást, ha reggeli gyorssegélyre van szükségetek. Fantasztikus croissantokat készítenek többféle ízben, vannak bagelek, és rendszeresen találnak ki izgalmas, új péksütiket, néhány éve a zserbós csigájukkal hódítottak, és most adnék is néhány másodpercet a kedves olvasóknak, hogy ebbe belegondoljanak… Egy szó, mint száz, Mór legjobb péksége kora reggeltől késő délutánig várja a vásárlókat, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy minden helyzetre találni náluk szénhidrát alapú megoldást. Ami az egyik legjobb megoldás az összes közül, lássuk be.

A Bäckerei Leitermann Pékség kiflijei via

Mór, Wekerle Sándor utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 5.00-17.00, szombat 6.00-11.00

Jókenyér

A Jókenyérben az a jó, többek között, hogy számos forgalmas, városi csomópontnál van boltjuk, így akárhol érjen utol a felismerés, hogy elfelejtetted étellel ellátni az iskolást, valószínűleg a segítségedre lesznek a szendvicseikkel, péksüteményeikkel.

a teljes kiőrlésű buciban érkező mozzarellás szendvics a személyes kedvencem, de az Astorián lévő egységükben a mazsola esküdt ellenségei is menedékre lelhetnek, ugyanis kapható náluk túrós batyu, mazsola nélkül.

Fogadjunk, hogy erre senki nem számított! Akár édeset, akár sósat enne a gyerek, akár a szülői szándék érvényesül, miszerint a tápláló reggeli szendvicsformájú, a Jókenyér meg fogja oldani a helyzetet. És, ha a rohanás stresszétől az összeomlás szélére sodródott felnőtt is elrágcsál egy kakaós csigát, garantáltan elsimul valamennyi feszültség.

A JóKenyér péksüteményei és szendvicsei via

A Jókenyér pékségeinek pontos címét, és nyitvatartását itt találjátok!

Jenői Pékség

Hatalmas kedvencünk a Jenői Pékség, és nem csak azért, mert nagyon finom dolgokat lehet találni a pultjukban. Ez egy igazi közösségi hely, ha kettőnél többször jártál itt a gyerekeddel, valószínűleg azt is tudják már, melyikőtöknek mi a kedvence.

Van kiflis, császárzsemlés, pereces szendvicsük, csodálatos túrós batyujuk, és olyan fahéjas-kardamomos kanelbulléjuk, hogy az egyből elűzi a nyár vége felett érzett szomorúságot.

Arról nem beszélve, hogy itt időről időre kísérleteznek valami új finomsággal, úgyhogy néha még talán a járt utat is megéri elhagyni, hogy valami izgalmasat kóstoljatok.

A Jenői Pékség péksüteményei via

Budajenő, Kossuth Lajos utca 19.

Nyitvatartás: kedd-péntek 7.30-17.30, szombat 7.00-12.00

Címlapfotó: Jenői Pékség

