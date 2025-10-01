Imádnánk a Taylor Swift ihlette KitchenAid robotgéppel sütni, de van egy bökkenő

Október 3-án jelenik meg Taylor Swift legújabb albuma, az esemény alkalmából pedig a KitchenAid az énekesnő által inspirált konyhai robotgéppel rukkolt elő. Mielőtt azonban a Swiftie-k készítenék a bankkártyájukat, van egy aprócska bökkenő.

A The Life of a Showgirl Taylor Swift 12. stúdióalbuma lesz, az október 3-i premier alkalmából pedig a KitchenAid nemrég bemutatta a milliárdos énekesnő által inspirált, limitált kiadású robotgépet. A Tangerine Twinkle névre keresztelt konyhai gép narancs színben pompázik, ráadásul csillog is, ezzel utalva az új album koncepciójára, amely a showgirl-lét köré összpontosul.

Tangerine Twinkle: a Taylor Swift által inspirált keverőgép

Ez azonban nem egy hagyományos KitchenAid-kollekció, abban az értelemben, hogy nem lehet csak úgy bemenni a boltba és megvásárolni.

Igen, a Taylor Swift ihlette gépekhez kizárólag a szeptember 29-től október 3-ig tartó nyereményjáték keretében juthat hozzá 12 szerencsés rajongó.

Az eseményt ünneplendő, a KitchenAid Instagram-on főzőtanfolyamokat is tart szeptember 30. és október 3. között. Az élő online események alkalmával olyan finomságok készülnek, mint a klasszikus kovászos kenyér, a kelt tészta, és persze Taylor kedvence sem hiányozhat a menüről, a chai cukros keksz. Utóbbit az információk szerint az énekesnő az ünnepek idején rendszeresen készíti barátainak és rajongóinak. Fahéj és kardamom egy csillogó keverőgépben? Ennél ragyogóbbat nehéz elképzelni!

