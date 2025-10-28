Kipróbáltuk a Kinder Pingui limitált, új ízét – Tényleg olyan, mint a híres torta?

Valószínűleg majdnem mindenki evett már Sacher tortát (szeletet) legalább egyszer életében. Az étcsokival bevont, nem túl fojtó kakaós piskótájú, sárgabaracklekváros osztrák sütemény most Kinder Pingui-ként jelent meg a boltok polcain. Mi megkóstoltuk, és most azt is megmondjuk, megérte-e új ízzel kísérleteznie a Kindernek.

Szerkesztőségünk tagjai lelkesen vetették alá magukat a kóstolásnak, és nem kellett csalódnunk a Kinder Pingui legújabb, limitált kiadásával kapcsolatban. A tejes desszert hozza a kötelezőt: az ikonikus Sacher szelet ízvilágát sikerült megidéznie.

Most már nem is igazán kell vadászni, hiszen egyre több bolt hűtős pultjában jelenik meg a Kinder Pingui Sacher tortás újdonsága, amit elég könnyű kiszúrni csomagolásának köszönhetően. 3 héttel ezelőtt a Lidlben debütált a tejes desszert, azonban mi arról lecsúsztunk. Most viszont munkatársunknak sikerült a Sparban 209 forintos darab áron beszereznie.

A csomagolás is igen szemrevaló Nosalty

Az apróbetűs részt olvasva egy „kakaós-tejes krémmel és sárgabarackos készítménnyel töltött puha piskóta szeletet roppanós étcsokoládéval" kap a kezébe a fogyasztó, ami a valóságnak meg is felel.

A Sacher tortáról tudni kell, hogy nem egy fojtóan édes sütemény, hiszen a kakaós piskótarétegek között futó sárgabaracklekvárt jól balanszolja az étcsokoládés bevonat. Szinte minden hazai, klasszikusokat (is) kínáló cukrászda pultjában megtalálható csokoládétorta, ami ma már Bécs világhíres desszertje.

Lássuk, hogy ízlett a szerkesztőségnek!

A Sacher tortás Kinder Pingui kellemesen idézi a bécsi torta ízvilágát, nem túl édes, mégis megőrzi a Pingui-re jellemző krémes és roppanós textúrát. Félbevágva a tejes desszertet pedig azt gondolhatjuk, hogy a gyártó valószínűleg az illusztráció alapján próbálta megidézni a legendás tortaszeletet.

Az első falatnál rögtön érezni az étcsokoládé mellett a sárgabarackos réteget: meglepően jók az arányok. A piskóta és a kakaós-tejes krém is desszertélményt nyújt, így nekem pozitív csalódás az új Pingui – mondta Lilla.

Zsófi és Petra eléggé egy véleményen voltak a Kinder újdonságát kóstolva:

Kicsit olyan mint a „túrórudi" barackos ízűje.

„Ha valaki kedveli a krémes, csokis-gyümölcsös süteményeket, akkor ez a nasi akár napi jutalom is lehet" – mondta Zsombor.

Receptajánló:

Majdnem eredeti Sacher-torta 1 adag Idő 100 p Költség megfizethető Nehézség közepes 768 Kalória 9.6g Fehérje 85.8g Szénhidrát 43.4g Zsír Még több sacher-torta

Viki vegyes véleménnyel volt a kóstolt újdonságról:

Én hiányolom a kesernyés csoki és az édesen fanyar lekvár kontrasztját, valahogy túl homogén mind az íz, mind az állag, de legalább a külső csokiréteg roppanós! Ami még pozitívum, hogy nem túl édes az összhatás.

Összességében a Sacher tortás kiadás egy kreatív próbálkozás, hiszen magát a tortát sokan ismerik és szeretik is, így azok akik egyébként is kedvelik a Pingui-t, de a csokoládésabb tejdesszerteket sem vetik meg, azoknál biztos befutó lesz.

Címlapkép: Nosalty / Garamszegi Zsófia