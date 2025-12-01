Így készül a kínai gyorséttermek sztárja, a szezámmagos csirke, ezúttal narancsos változatban

Ki ne szeretné a kínai gyorsbüfék híres szezámmagos csirkéjét? Mi most ennek az ételnek készítettük el házi, narancsos változatát, ami teljesen új szintre emelte az ízeket. Bátran próbáljátok ki ti is!

Sokan nem mernek nekiállni otthon az ázsiai ételek elkészítésének, mert azt gondolják, csakis nehezen beszerezhető alapanyagokat tartalmaznak. Jó hírünk van: gyorséttermes kedvenceinkre ez nem igaz, egy-két alapvető fűszerrel rengeteg fogást elkészíthetünk!

A gyorséttermi ázsiai fogásokban a sós ízért legtöbbször a szójaszósz felel, cukor vagy méz adja az édes profilt, és ecet vagy rizsecet a savanyút - ezeket az alapanyagokat szinte minden bolt polcain megtaláljuk, az alapízekhez pedig pluszban leggyakrabban friss gyömbért, fokhagymát és chilit társítanak, amiket szintén könnyű beszerezni.

Ebben a receptben is a fent említett ízek dominálnak, és, hogy még különlegesebb legyen, adtunk hozzá narancslevet illetve narancshéjat is, amivel igazán aromás eredményt értünk el.

Narancsmázas-szezámmagos csirkefalatok

Mivel nagyobb mennyiségű gyümölcslére volt szükségünk az ételhez, és nem akartunk az össze-vissza spriccelő friss gyümölcs facsarásával bajlódni, a Happy Day 100%-os narancslevét használtuk a máz elkészítéséhez.

A narancsléhez került még szójaszósz, cukor, rizsecet, tettünk bele a fent említett fűszerekből, valamint adtunk hozzá szezámolajat is, amit szintén könnyen be lehet szerezni. Ha mégsem találnánk, nyugodtan kihagyhatjuk belőle, hiszen a végén úgyis adunk hozzá szezámmagot.

Mielőtt a csirkét a narancsmázba forgattuk, kapott egy keményítős, tojásfehérjés, szódavizes tésztabundát, amit szójaszósszal ízesítettünk. A húst végül bő olajban sütöttük ki, hogy finom ropogós legyen.

Tipp: használjunk szódavizet sima víz helyett, hogy még könnyebb és ropogósabb legyen a bunda. Ha pedig extrán ropogós végeredményt szeretnénk, süssük ki duplán a csirkefalatokat az olajban - de ne felejtsük el utána konyhai papírtörlővel leitatni!

Fekete Melinda, a Nosalty munkatársa, kezében a narancsmázas-szezámmagos csirkével

Mi nagyon ajánljuk, hogy az étel mellé tetszőlegesen választott zöldséget is pároljatok, például kínai kelt, brokkolit, zöldbabot, vagy, amit mi választottunk: bordáskelt (azaz pak choit). Az ízesítést nem kell túlzásba vinni: szójaszósz, fokhagyma, gyömbér és egy kis chili bőven megteszi, és szuperül fog harmonizálni a csirkével. Ezek mellé tálaljunk még főtt rizst, hogy igazán kerek legyen a fogásunk.

Íme a kínai narancsos-szezámos csirkefalatok pontos receptje, ha kedvet kaptatok az elkészítéséhez!

