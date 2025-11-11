A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést (penész esetleges jelenléte) tapasztaltak.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Ne edd meg! Penészes kekszet hívott vissza a Spar/ az alábbi kép illusztráció forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150g

Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.

Tétel azonosító: L250505

Gyártó: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Forrásunk volt.