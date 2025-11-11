Ne edd meg! Penészes kekszet hívott vissza a Spar

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
- Kiszerelés: 150g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.
- Tétel azonosító: L250505
- Gyártó: Sapidum d.o.o.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.