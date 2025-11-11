Gasztro

2025.11.11.

Ne edd meg! Penészes kekszet hívott vissza a Spar

Nosalty profilképe Nosalty

A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést (penész esetleges jelenléte) tapasztaltak.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Illusztráció
Ne edd meg! Penészes kekszet hívott vissza a Spar/ az alábbi kép illusztráció
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
  • Kiszerelés: 150g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.
  • Tétel azonosító: L250505
  • Gyártó: Sapidum d.o.o.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

almaleves

Ünnepi almaleves

Egy egyszerű leves, ami a hozzáadott fűszerektől és a gránátalmától válik alkalomhoz illő, egészséges finomsággá. A bodzacukrot tavasszal bodzavirágból készítettem, a receptjeim ...

vaníliás kifli

Apró vaníliás kiflik

Ezeket a kis kiflicskéket egy hideg délután sütöttem, amikor jól esett valami házias, egyszerű a finom kávé mellé. Tetejére csak egy kis olvasztott csokoládé került, hogy még ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

ludaskasa
rizses hús

Ludaskása

Soha nem szerettem a ludaskását. Nem is nagyon szerethettem, anyukám soha sem csinált, távoli rokonoknál kóstolva meg...nem tett rám mély benyomást, na. Ha meg a Márton-napi össznépi ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept